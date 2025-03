"Trendbarometer": Nächster Umfragen-Tiefschlag für Merz

Aktualisiert am 25.03.2025 - 13:33 Uhr

25.03.2025

Friedrich Merz während einer Bundestagssitzung (Archivbild): SPD und Union kommen in den Umfragen nur noch auf 41 Prozent. (Quelle: Maurizio Gambarini/imago-images-bilder)

Der Umfragetrend nach der Wahl setzt sich weiter fort. Während die Union in der Wählergunst sinkt, kann sich eine andere Partei freuen.

Die Unionsparteien sind im "Trendbarometer" von RTL und ntv weiter abgesackt. In der am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Instituts Forsa erreicht die CDU/CSU nur noch 26 Prozent – ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche und 2,6 Punkte weniger als bei der Bundestagswahl. Auch die SPD bleibt mit 15 Prozent hinter ihrem Wahlergebnis zurück.