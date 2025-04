Die Regierungsbildung in Deutschland stößt auch im Ausland auf breites Interesse. Nachdem sich Union und SPD auf einen Koalitionsvertrag verständigt haben, heben viele Medien in ihren Kommentaren vor allem auf die riesigen Herausforderungen ab, vor denen Friedrich Merz (CDU) als Bundeskanzler stehen wird – sowohl innen- als auch außenpolitisch.

"Die Presse", Österreich

"Merz muss liefern. Ihm sitzt die AfD im Nacken. Es handelt sich vielleicht um die letzte Chance der Mitte in Deutschland. Innenpolitisch wird die Koalition den Rechtspopulisten nur das Wasser abgraben können, wenn sie die irreguläre Migration in den Griff bekommt. (...) Für die EU ist Merz nach den kleinmütigen Phantomjahren unter Olaf Scholz eine Bereicherung. Der Rechtsanwalt aus dem Sauerland ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. (...) Mit 69 Jahren betritt Merz die Bühne als Hoffnungsträger für Deutschland, Europa und die Welt. Er strahlt Selbstvertrauen aus, hat jedoch keinerlei Regierungserfahrung. Ob er dem Amt, von dem er seit Dekaden träumt, gewachsen ist, wird sich weisen."

"Tages-Anzeiger", Schweiz

"Neue Zürcher Zeitung", Schweiz

"Nur in der Migrationspolitik hat die Union nahezu das Gewünschte erreicht. Sie will Migranten an der Grenze zurückweisen, den Familiennachzug aussetzen und die Liste sicherer Herkunftsländer ausweiten. Zudem hat sie sich die beiden entscheidenden Ministerien gesichert, das Innenministerium wie das Auswärtige Amt. Viel wird hier von der Umsetzung abhängen. (...) Auch beim künftigen Kanzler Friedrich Merz wird es darauf ankommen, wie er sein Amt ausfüllt. Er kann an den Herausforderungen wachsen. Er kann unter ihrer Last zerbrechen."