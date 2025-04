Das Personalkarussell kommt nicht zum Stillstand: Carsten Linnemann will nicht ins Wirtschaftsministerium und auch Jens Spahn könnte an anderer Stelle unterkommen.

Die Personaldiskussionen in und um die Union gehen munter weiter: Denn noch ist unklar, wer die wichtigen Posten in einem Kabinett vom künftigen Bundeskanzler Friedrich Merz übernehmen wird.

Eigentlich galt ein Name dabei als gesichert: CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann wähnten viele bereits seit dem Wahlsieg als künftigen Wirtschaftsminister. Doch dem erteilte Linnemann am Dienstag eine Absage. Mehr zu den Hintergründen lesen Sie hier .

Nach Linnemann-Absage: Neuer Topjob für Spahn?

Frei als Kanzleramtschef?

Aus Unionskreisen in Berlin gab es keine Bestätigung dafür. Merz und Söder würden "zu gegebener Zeit" einen Vorschlag machen, hieß es am Abend lediglich. Dem müssen die 208 Abgeordneten von CDU und CSU dann noch zustimmen. Die CSU in München wollte keine Stellungnahme zu dem Bericht abgeben.