Nach Merkels letzter Regierungserklärung

Baerbock: Europa kann "erster klimaneutraler Kontinent" werden

24.06.2021, 11:03 Uhr | dpa, t-online

Kanzlerin Merkel hat ihre voraussichtlich letzte Regierungserklärung im Bundestag gehalten. Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock würdigt ihre Politik, stellt aber auch Forderungen mit Blick auf Europa.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat die Europapolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in den letzten 16 Jahren gewürdigt. "Sehr, sehr viele Menschen in diesem Land sind dankbar dafür, dass Sie in Krisensituationen in den letzten 16 Jahren dieses Europa zusammengehalten haben", sagte die Grünen-Chefin am Donnerstag in der Debatte zur wohl letzten Regierungserklärung Merkels im Bundestag. Merkel habe sich dabei auch gegen große Widerstände in ihrer eigenen Fraktion und vor allen Dingen von ihrer Schwesterpartei CSU durchgesetzt.

Baerbock betonte aber auch, dass es nicht mehr reiche, Europa in Krisensituationen zu stabilisieren. "In diesem Jahrzehnt geht es darum, Europas Versprechen zu erneuern, einen klimagerechten Wohlstand in Europa zu schaffen." Das bedeute, den größten gemeinsamen Wirtschaftsraum der Welt so zu modernisieren, dass er klimaneutral eine Chance habe.