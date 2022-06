Loading... Embed

Von den Personalquerelen unber├╝hrt scheint die AfD auf den ersten Blick ihre programmatische Nische gefunden zu haben. In Umfragen sind ihre Anh├Ąnger im Vergleich zu den W├Ąhlern anderer Parteien am wenigsten zufrieden mit der Politik der Ampel in Berlin. Davon profitiert die Partei und so positioniert sie sich immer verl├Ąsslich als Gegenpol zur Regierung ÔÇô zuletzt bei den Sanktionen gegen Russland und den Waffenlieferungen an die Ukraine.

Davor war es die Corona-Impfpflicht. Noch weiter zur├╝ck bot sich das gleiche Bild in der Fl├╝chtlingspolitik oder in der Euro-Rettungspolitik. Alice Weidel, Fraktionschefin im Bundestag, nutzte die Haushaltsdebatte Anfang des Monats, um die altbekannten Themen der Partei wieder zu befeuern: Die Klimapolitik der Regierung sei schuld an den aktuellen Preissteigerungen. Wei├č Weidel doch, dass die Leugnung des menschengemachten Klimawandels und die Kritik an der Energiewende die h├Ąrtesten Anh├Ąnger f├╝r die Partei mobilisieren kann.

"An Glaubw├╝rdigkeit in diesem Bereich verloren"

Ebenso sei es die niedrige Zinspolitik der Europ├Ąischen Zentralbank gewesen (EZB) gewesen, welche die Inflation in die H├Âhe getrieben habe. So wiederholt sie die alte kritische Haltung der AfD zur Euro-Rettungspolitik. Doch diese Positionen sind fragiler, als es zun├Ąchst wirkt. Dies gilt besonders f├╝r das aktuell so brennende Thema der Inflation. "F├╝r die AfD kommt dieses Konfliktthema gewisserma├čen zu sp├Ąt", erkl├Ąrt der Politikwissenschaftler Alexander Hensel von der Universit├Ąt G├Âttingen. "Nach dem Austritt vieler ├ľkonomen aus der Partei und der deutlichen Verschiebung von Kernthemen und Positionen hat sie an Glaubw├╝rdigkeit in diesem Bereich verloren."

Damit kann sie viele W├Ąhler, denen die FDP gegenw├Ąrtig zu wenig marktorientiert ist, nicht mehr so gut ansprechen. Aber auch bei sozial schw├Ącher gestellten W├Ąhlern hat die Partei ihre Probleme, diese ├╝ber eine Regierungskritik wegen der hohen Inflation f├╝r sich zu gewinnen. Denn "diejenigen W├Ąhler, die eine rechte Gesellschaftspolitik und eine linke Sozialpolitik wollen, hat die AfD offenbar weithin mobilisiert", erkl├Ąrt Hensel weiter.