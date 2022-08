Atomkraft verlängern? Grüner warnt vor "Riesendummheit"

Wenn das – Ihrer Auffassung nach – keinen Sinn ergibt: Warum haben wir aktuell diese Debatte in Deutschland?

Diese Debatte ist so überflüssig wie ein Kropf. Sie hilft uns kein bisschen aus der Energiekrise, sondern wird aus ganz anderen Zwecken geführt.

Und welche sollen das sein?

Markus Söder, Friedrich Merz und Christian Lindner, die unermüdlich für mehr Atomkraft trommeln, geht es zuallererst um ein parteitaktisches Ziel: Sie wollen den Atomausstieg rückgängig machen. Den haben sie von Anfang an für falsch gehalten und als ideologisch diffamiert. Der Ausstieg vom Ausstieg stand auf der Agenda von Friedrich Merz, lange bevor der Ukraine-Krieg in Sicht war. Jetzt wittern er und CSU-Chef Söder im Windschatten dieses verbrecherischen Krieges die letzte Chance, diese Rolle rückwärts doch noch hinzukriegen. Das ist ein schändliches Spiel mit dem Leid und den grausamen Folgen dieses Krieges. Damit dürfen wir sie nicht durchkommen lassen.

Aber die FDP – deren Parteichef, Finanzminister Christian Lindner, Sie hier nennen – regiert doch mit, und hat einen Koalitionsvertrag unterschrieben, in dem der Ausstieg festgehalten ist. Ihre Sorge vor einem richtigen Wiedereinstieg in die Atomkraft scheint übertrieben.

Die FDP weiß natürlich, dass es bei der bestehenden Rechtslage – und damit beim Atomausstieg – bleibt, wenn sich die Regierungsparteien nicht auf eine Änderung verständigen. Deswegen macht mir in der Tat das Verhalten der FDP an dieser Stelle weniger Sorgen, sie spielt wie üblich einfach Opposition in der Regierung. Was mich mehr beunruhigt, ist, wie passiv die Grünen diesem Treiben zuschauen.

Grünen-Mitglieder und andere Atomkraftgegner demonstrieren 1985 gegen die geplante Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf (WAA) im Taxöldener Forst: "Es wäre eine Riesendummheit, und das allein finde ich schlimm genug." (Quelle: imago stock&people)

Sie meinen, Ihre Partei lässt sich von den lautstarken Forderungen aus der Opposition treiben?

Die Grünen werden offenbar getrieben von der Angst, im Winter den Sündenbock nicht loswerden zu können, falls die Atomfans mithilfe interessierter Medien eine Empörungswelle orchestrieren – ganz egal, ob es sachliche Gründe dafür gibt oder nicht. Ich sehe bisher aber nicht, dass die Grünen sich überhaupt dagegen wehren wollen. Angeblich wurde ja die interne Devise ausgegeben, den Ball flach zu halten.

Damit meinen Sie wohl eine Mail, welche der "Welt" zugespielt wurde. Darin werden die Mitglieder unter anderem dazu aufgerufen, auf Fragen in dieser Debatte "so unaufgeregt und knapp wie möglich zu antworten". Was ist Ihr Problem damit?