In einem guten Monat will sich Friedrich Merz zum Kanzler wählen lassen. Davor sollen noch ein Koalitionsvertrag geschmiedet und das Grundgesetz geändert werden. Damit das klappt, müssen sich CDU , CSU , SPD und die Grünen zum Teil weit verbiegen. Der Druck ist enorm und schon jetzt streiten sich die Parteien deshalb nicht nur hinter verschlossenen Türen, sondern auch öffentlich. Dabei wollte Friedrich Merz genau das nicht.

In der Ampelkoalition war öffentlicher Streit zwischen den Koalitionären an der Tagesordnung. SPD, Grüne und FDP versuchten oft, ihr Profil auf Kosten der Partner zu schärfen. Dabei kritisierten sich die Parteien, stachen Interna an die Öffentlichkeit durch und blockierten einander so lange, bis die Koalition zerbrach. Die Opposition hatte es dabei leicht und wies oft auf die Dysfunktionalität der Ampel hin. Im Wahlkampf versprach dann der CDU-Chef, dass er es anders machen werde. "Ich will eine Regierung führen, die aufhört zu streiten", sagte Merz im Januar in Mainz.