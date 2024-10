Gerhard Spörl interessiert sich seit jeher für weltpolitische Ereignisse und Veränderungen, die natürlich auch Deutschlands Rolle im internationalen Gefüge berühren. Er arbeitete in leitenden Positionen in der "Zeit" und im "Spiegel", war zwischendurch Korrespondent in den USA und schreibt heute Bücher, am liebsten über historische Themen.

Trump und das Problem mit seinem Ex-Stabschef

240 Millionen US-Amerikaner dürfen am 5. November ihren 60. Präsidenten wählen. Aus europäischer Sicht eine Riesendemokratie, aus chinesischer Sicht eine Puppenstube. Ihre Funktion als Vorbild für wirtschaftlich und politisch aufstrebende Staaten haben die USA allerdings eingebüßt. Da war bei der Projektion der Macht in diversen Weltgegenden zu viel Doppelmoral im Spiel und – schlimmer noch – waren zu viele Fehleinschätzungen zu besichtigen, zum Beispiel seit dem 11. September 2001 im Irak, in Afghanistan, in Syrien, in Libyen, in Ägypten.