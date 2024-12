Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Einen Weihnachtsfrieden wird es in der Ukraine nicht geben. Auch am Ende des dritten Kriegsjahres nicht. Aber es wird jetzt anders geredet über diesen Krieg. Weniger darüber, wie man ihn führt. Mehr darüber, wie man ihn beenden könnte.

Am 20. Januar 2025 beginnt die zweite Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident. Dass Trump die Verteidigung der Ukraine gegen Putins Russland weitere drei Jahre militärisch und finanziell unterstützen wird, kann man ausschließen. Er selbst hat das oft genug ausgeschlossen. Trump sieht weder im Donbass noch auf der Krim amerikanische Interessen ernsthaft berührt. Wenn die Europäer ihre Interessen berührt sehen, dann sollen sie sich selbst darum kümmern, findet er.

Am Rande der Wiedereröffnung von Notre-Dame in Paris hat Trump mit Emmanuel Macron und Wolodymyr Selenskyj gesprochen, danach erneuerte er seine Forderung nach einer "unverzüglichen Waffenruhe". Dem "Time Magazine", das ihn gerade zur Person des Jahres gewählt hat, gab er ein Interview, in dem er den von Joe Biden genehmigten Einsatz amerikanischer Raketen gegen militärische Ziele im russischen Hinterland kritisierte: "Warum tun wir das? Wir eskalieren diesen Krieg und machen ihn nur schlimmer." In einem NBC-Interview kündigte er an, die Ukraine müsse sich auf weniger Hilfe aus den USA einstellen. Das sind seine aktuellen Einlassungen, einen Monat vor dem Amtsantritt.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, er hat schon die Bundeskanzler Schmidt und Kohl aus der Nähe beobachtet. Als Chefredakteur leitete er die "Stuttgarter Zeitung", die "Berliner Zeitung" und die "Frankfurter Rundschau". Er ist Herausgeber von "Horizont", einem Fachmedium für die Kommunikationsbranche. Nach Stationen in Brüssel, Berlin und Frankfurt lebt Vorkötter wieder in Stuttgart. Aufgewachsen ist er im Ruhrgebiet, wo man das offene Wort schätzt und die Politik nicht einfach den Politikern überlässt.

Im Wahlkampf hat zuvor ein vielfach wiederholter Satz Trumps die Schlagzeilen dominiert: Er werde den Krieg an seinem ersten Amtstag beenden, innerhalb von 24 Stunden. Ein typischer Trump-Satz, großmäulig, herrisch, irrwitzig. Ein Satz, der Begeisterung bei den Gläubigen der MAGA-Religion auslöst: Unser Erlöser hat einen Plan! Und Empörung bei den Ungläubigen: Der hat doch nicht einmal einen Plan!

Hat er einen Plan? Und wenn ja, welchen? Eine Erkenntnis aus seiner ersten Amtszeit besagt, dass man Trump nicht immer wörtlich nehmen darf, dass man ihn aber unbedingt ernst nehmen muss. Konkret: Er wird den Krieg in der Ukraine nicht in 24 Stunden beenden. Aber: Vom ersten Tag seiner Amtszeit an wird die amerikanische Außenpolitik eine grundlegende Wende in Sachen Ukraine vollziehen. Er wird die Ziele neu definieren und neue Wege zum Ziel beschreiten.

Putin militärisch zu besiegen, hat für Trump keine Priorität. Die rechtmäßigen Grenzen der Ukraine wiederherzustellen, ist aus seiner Sicht ein nachvollziehbarer Wunsch, aber nicht erfüllbar. Er glaubt nicht, dass der freie Westen an der ukrainisch-russischen Grenze verteidigt wird. Sein großer Rivale sitzt nicht in Moskau, sondern in Peking. Also, so Trump, lasst uns diese Front bereinigen. Soweit das Ziel.

Kapitulation als Realpolitik

Und der Weg dahin? In Deutschland erheben AfD, BSW und Linke einfache Forderungen: Keine Waffen mehr für die Ukraine, kein Geld mehr für die Ukraine, die Sanktionen gegen Russland aufheben. Also Anerkennung der neuen Grenzen, Kapitulation als Realpolitik. Denkt Trump auch so? Nein, Putin takes it all – so denkt er nicht. Erst recht nicht, seit Putin diesen Krieg mit iranischen Raketen und nordkoreanischen Truppen führt. Schlechte Gesellschaft.

Inzwischen ist klar, wer für Trump den Krieg in der Ukraine beenden soll: Keith Kellogg, pensionierter General, ehemaliger Sicherheitsberater, eine interessante Personalie. Es gibt zwei aufschlussreiche Dokumente, die erkennen lassen, in welche Richtung Kellogg Trump beraten wird.

Das erste ist ein Strategie-Papier, das der Ex-General mit einem Co-Autor geschrieben und im April dieses Jahres veröffentlicht hat. Als unmittelbares Ziel der US-Politik nannte er schon damals den Waffenstillstand, wie Trump jetzt in Paris. Die Waffenlieferungen an die Ukraine sollten zwar fortgeführt werden, allerdings unter einer Bedingung: Kiew müsse sich auf Friedensverhandlungen einlassen. Und Putin bekommt ein Zugeständnis, damit er ebenfalls an den Verhandlungstisch kommt: Die Ukraine wird auf lange Sicht nicht Mitglied der Nato. Ihre Sicherheit soll trotzdem garantiert werden, wie auch immer.

Diplomatie statt Kampf