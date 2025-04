"Er inspirierte Millionen": Reaktionen auf den Tod von Papst Franziskus

11.33 Uhr: Staatschefs weltweit trauern um Papst Franziskus – und würdigen sein Vermächtnis von Frieden, Gerechtigkeit und Demut. Alle Reaktionen auf den Tod des Kirchenoberhaupts lesen Sie hier.

Das Statement des Vatikans zum Tod des Papstes im Wortlaut

11.19 Uhr: Am Ostersonntag hatte Papst Franziskus noch den Segen "Urbi et Orbi" gegeben. Nur einen Tag später am Morgen starb er. Der Vatikan teilte das in einer Nachricht mit. Die komplette Mitteilung lesen Sie hier im Wortlaut.

Bätzing: Kirche verliert "großen Papst"

11.10 Uhr: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat den verstorbenen Franziskus als "großen Papst" gewürdigt. Er sei auch ein mutiger Erneuerer gewesen, teilte Bätzing mit. "In tiefer Trauer verbeugen wir uns vor einem Papst, dem es ein Anliegen war, unter den Menschen zu sein und an die Ränder der Gesellschaft zu gehen."

Papst Franziskus habe in der Kirche starke Akzente gesetzt und neue Wege des Miteinanders eröffnet. "Der von ihm angestoßene Weg einer synodalen Kirche ist und bleibt mit den beiden Generalversammlungen der Weltsynode 2023 und 2024 unumkehrbar." Papst Franziskus habe als Brückenbauer Menschen zusammengeführt. "Voll Dankbarkeit nehmen wir Abschied von Papst Franziskus, dem Menschenfreund und Menschenfischer."

Noch am Sonntag spendete der Papst den Ostersegen persönlich

11.02 Uhr: Auf dem Petersplatz in Rom feierten Katholiken am Ostersonntag die Ostermesse. Papst Franziskus ließ sich zunächst vertreten – nahm am Ende dann aber selbst teil. Es war sein letzter großer Auftritt als Kirchenoberhaupt denn am Ostermontag verstarb der Argentinier. Den letzten Segen von Franziskus sehen Sie hier im Video.

Merz würdigt Einsatz des Papstes für die Schwächsten

10.42 Uhr: Der designierte Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz zeigt sich bestürzt über den Tod des Papstes. "Der Tod von Papst Franziskus erfüllt mich mit großer Trauer. Franziskus wird in Erinnerung bleiben für seinen unermüdlichen Einsatz für die Schwächsten der Gesellschaft, für Gerechtigkeit und Versöhnung. Demut und der Glaube an die Barmherzigkeit Gottes leiteten ihn dabei. Damit berührte der erste Lateinamerikaner auf dem Heiligen Stuhl Menschen weltweit und über Konfessionsgrenzen hinweg. Meine Gedanken sind in diesen Stunden bei den Gläubigen weltweit, die ihren Heiligen Vater verloren haben. Möge er in Frieden ruhen."