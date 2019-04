Die Welt trauert um Notre-Dame

"Habe keine Worte, um den Schmerz auszudrücken"

15.04.2019, 22:17 Uhr | AFP, dpa, rix, t-online.de

Notre-Dame steht in Flammen – die ganze Welt ist bestürzt. Die französische Bürgermeisterin spricht von einem "fürchterlichen Brand". Der US-Präsident hingegen gibt den Franzosen Tipps zum Feuerlöschen.

In der Pariser Kathedrale ist am Montagabend ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Über dem Wahrzeichen der französischen Hauptstadt lag eine riesige Rauchsäule, Flammen schlugen aus dem Dachstuhl. Weltweit zeigen sich Menschen bestürzt über den Brand von Notre-Dame.







Staatschef Emmanuel Macron will sich an den Ort des Geschehens begeben. Am Montagabend reagierte er via Twitter als einer der Ersten. Das "Herz von Paris" stehe in Flammen, der 41-Jährige teile die "Gefühle einer ganzen Nation".

Erschüttert von dem aktuellen Ereignis zeigte sich auch die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo. "Ich habe keine Worte, um den Schmerz auszudrücken, den ich fühle angesichts der von Flammen heimgesuchten Notre-Dame", schrieb sie auf Twitter.



Je n'ai pas de mot assez fort pour exprimer la douleur que je ressens face à #NotreDame ravagée par les flammes. Ce soir, tous les Parisiens et Français pleurent cet emblème de notre Histoire commune. De notre devise, nous tirerons la force de nous relever. Fluctuat nec mergitur. pic.twitter.com/0kRRvAqNIT — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 15, 2019

"Heute Abend trauern alle Pariser und Franzosen um das Wahrzeichen unserer gemeinsamen Geschichte." Zuvor hatte sie von einem "fürchterlichen Brand" gesprochen.



"Wir sind heute alle bei Paris"

Das Feuer löste auch außerhalb Frankreichs Entsetzen aus. "Notre-Dame von Paris ist Notre-Dame von ganz Europa", schrieb EU-Ratspräsident Donald Tusk. "Wir sind heute alle bei Paris."



Der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert schrieb: "Es tut weh, diese schrecklichen Bilder der brennenden Notre-Dame zu sehen." Und fügte hinzu: "Notre-Dame ist ein Symbol Frankreichs und unserer europäischen Kultur. Mit unseren Gedanken sind wir bei den französischen Freunden."

"Es muss schnell gehandelt werden!"

Auch US-Präsident Donald Trump reagierte bestürzt: "So schrecklich, das verheerende Feuer an der Notre-Dame-Kathedrale in Paris zu sehen."



So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

Dann gibt er den Franzosen noch einen Ratschlag mit auf den Weg: "Vielleicht könnten fliegende Wassertanks eingesetzt werden, um es zu löschen. Es muss schnell gehandelt werden!"







Die Brandursache ist weiter unklar. Nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP könnte der Brand mit Renovierungsarbeiten zusammenhängen.