Feuerkatastrophe im Süden

Brände sorgen für weitere Evakuierungen bei Athen

05.08.2021, 13:55 Uhr | rtr, AFP, dpa

Erschreckende Bilder aus den Waldbrandgebieten in Südeuropa: Nahe Athen müssen weitere Orte evakuiert werden. In der Türkei gibt es leichte Entwarnung bei einem Kohlekraftwerk.

Wegen der seit drei Tagen anhaltenden Waldbrände in Griechenland haben die Behörden noch mehr Evakuierungen nahe der Hauptstadt Athen angeordnet. Auf der Insel Euböa mussten weitere Menschen am Donnerstag ihre Häuser verlassen, seit Dienstag wurden bereits mehr als ein Dutzend Dörfer geräumt. Die Kirchenglocken läuteten zur Warnung.



Die Feuerwehr war mit mehr als 170 Mann, über 50 Fahrzeugen und sechs Flugzeugen im Einsatz. Euböa – auch Evia genannt – ist nach Kreta die zweitgrößte griechische Insel. Auch auf der Halbinsel Peloponnes wurden weitere Dörfer geräumt, als ein Feuer in der Nähe des antiken Olympia wütete. Den Behörden zufolge waren die archäologischen Stätten aber nicht in Gefahr. Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius und starke Winde haben in den vergangenen Tagen mehr als 150 Waldbrände in Griechenland angefacht.

Brand bei Kohlekraftwerk gelöscht

Hilfe erhielt die griechische Feuerwehr aus Zypern und Frankreich. Auch Schweden wollte zwei Löschflugzeuge schicken. Brände, die am Dienstag den nördlichen Stadtrand von Athen bedroht hatten, waren inzwischen unter Kontrolle.

Auch im Südwesten der Türkei, wo in den vergangenen neun Tagen mehr als 150 Brände ausgebrochen waren, wurde die Feuerwehr der Flammen vielfach wieder Herr. Ein Feuer, das ein Kohlekraftwerk bedroht hatte, sei gelöscht worden, teilten die Behörden im Mugla mit. Es habe keine Explosionen auf der Anlage gegeben. Die Hauptblöcke des Kraftwerks Kemerkoy wurden nach Angaben des Präsidialamtes nicht beschädigt. In der Nacht waren Beschäftigte und Anwohner per Schiff in Sicherheit gebracht worden, als das Feuer auf dem Gelände des Kraftwerkes ausgebrochen war.

Angefacht durch hohe Temperaturen und trockene, starke Winde haben die Brände in der bei Touristen beliebten Küstenregion Tausende Einheimische und Urlauber zum Verlassen ihrer Häuser und Hotels gezwungen.

Erdogan: Schlimmste Feuer der Geschichte

Griechenland und die Türkei ächzen unter der schlimmsten Hitzewelle seit 30 Jahren. In einigen Gebieten wird in dieser Woche weiter mit Temperaturen über 40 Grad Celsius gerechnet. Die Hitze erschwert den Kampf gegen die Flammen – und begünstigt immer neue Brände. In der Türkei starben acht Menschen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach von den schlimmsten Waldbränden in der Geschichte des Landes.

Auch in anderen Urlaubsregionen am Mittelmeer, etwa in Italien und Kroatien, wüten seit Tagen verheerende Waldbrände. Der zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic, erklärte, die EU bemühe sich "rund um die Uhr" um Unterstützung für die betroffenen Länder. Er bedankte sich bei Zypern, Tschechien, Frankreich, Slowenien und den Niederlanden für die rasche Hilfe, die über den EU-Katastrophenschutzmechanismus zur Verfügung gestellt wurde.