Das Gute: Sachsen ist vorgewarnt, die Bewohner können sich wappnen. Schritt Nummer 1: Bleiben Sie Gewässern fern und verfolgen Sie die aktuellen Warnungen über die Warnapp Nina, den Rundfunk oder das Internet. Weitere wichtige Tipps zur Vorsorge, für die Sicherheit Ihrer Familie und Ihres Zuhauses, finden Sie zum Beispiel hier auf den Seiten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Was steht an?

Ärzte im Streik: Bundesweit treten die Ärzte an kommunalen Kliniken in den Warnstreik. Kundgebungen sind unter anderem angekündigt in Potsdam, Lüneburg, Wolfsburg und Dresden.

Ostdeutsche in den Chefetagen: SPD-Politiker Carsten Schneider, Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland, stellt die neuesten Zahlen zu Ostdeutschen in Führungspositionen der Bundesverwaltung vor.

Der Kanzler in Kasachstan: Nach Usbekistan reist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in die kasachische Hauptstadt Astana. Auf seiner Reise durch die zentralasiatischen Staaten will Scholz die Zusammenarbeit bei Schwerpunkten wie Wirtschaft und Energie vertiefen.

Die Entwicklungsministerin in Indien: Ministerin Svenja Schulze (SPD) besucht in Indien die Konferenz Re-Invest für erneuerbare Energien. Ziel ist eine gemeinsame Plattform, die deutsche und indische Unternehmen in dem Bereich zusammenbringt.

Partei-Granden in Brandenburg: Kurz vor der Landtagswahl in Brandenburg an diesem Sonntag entsenden CDU und FDP führende Köpfe aus dem Bund. FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner wird in Oranienburg und Teltow auf der Bühne stehen, CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann ebenfalls in Oranienburg ein Unternehmen besuchen.

Lesetipps

Gewinnt Kamala Harris oder Donald Trump die US-Wahl im November? Wladimir Putin wird es relativ egal sein, meint Kolumnist Wladimir Kaminer in seiner Kolumne. Denn so oder so setzt Russland auf Chaos in den USA.

Von Regina Halmich hat Stefan Raab im Ring Prügel bezogen. Der Boxkampf am Wochenende war aber ohnehin nur eine Finte, nämlich die werbewirksame Rampe für die Ankündigung: Raab kehrt zurück ins TV. Ein äußerst riskanter Plan, wie mein Kollege Steven Sowa kommentiert.

Ohrenschmaus

Nachrichten zum US-Wahlkampf in den USA lesen sich für viele Deutsche wie ein Mix aus Irrsinn und Dystopie. Was ist da los, wie kann das sein? Eine meiner Lieblingsbands hat schon vor Jahren versucht, das amerikanische Selbstverständnis in Musik zu erklären: Hier können Sie "So American" hören.

Zum Schluss

Auch Grenzkontrollen haben Grenzen:

Ich wünsche Ihnen einen sicheren Montag. Morgen schreibt Florian Harms wieder für Sie.

Herzlichst

Ihre Annika Leister

Politische Reporterin im Hauptstadtbüro von t-online

X: @AnnLei1

Was denken Sie über die wichtigsten Themen des Tages? Schreiben Sie es uns per E-Mail an t-online-newsletter@stroeer.de.

Mit Material von dpa.