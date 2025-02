Das mag an den zur Auswahl stehenden Kandidaten liegen. Vielleicht aber auch daran, dass Sie den Wahlkampf nicht so intensiv verfolgen können oder wollen und gar nicht so genau wissen, wofür die Kandidaten und ihre Parteien stehen. Dann sollten Sie den Fernseher einschalten und in der Mediathek oder live die TV-Debatten anschauen, die es in den vergangenen beiden Wochen gab und in der kommenden noch geben wird. Selten waren es so viele wie in diesem Jahr. Und das ist auch gut so, sagt zumindest der TV-Debatten-Forscher Jürgen Maier. Denn sie bieten eine gute Möglichkeit, sich innerhalb kurzer Zeit und auch noch halbwegs unterhaltsam zu informieren.