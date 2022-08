Ukraine-Krieg im Blog: Scholz besucht an der Ostsee Panzerausbildung von Ukrainern

Newsblog zum Ukraine-Krieg Scholz besucht an der Ostsee Panzerausbildung von Ukrainern Von dpa , afp , reuters , t-online Aktualisiert am 24.08.2022 - 14:22 Uhr Lesedauer: 27 Min. Olaf Scholz: Der Bundeskanzler besucht an der Ostsee die Panzerausbildung von Ukrainern. (Quelle: IMAGO/Florian Gaertner/photothek.de/imago images)

Tag 182 seit Kriegsbeginn: Deutschland liefert der Ukraine mehr Waffen. Die UN fordern endlich Zugang zum AKW Saporischschja. Alle Infos im Newsblog.

14.08 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht am Donnerstag an der Ostsee die Ausbildung ukrainischer Soldaten an dem Flugabwehrkanonenpanzer Gepard. Dazu reise der Kanzler auf den Truppenübungsplatz Putlos in Schleswig-Holstein, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin.

"Neben dem Austausch mit Industrie-Ausbildern der Firma Krauss-Maffei Wegmann wird er dort Gelegenheit zum Gespräch mit ukrainischen Soldaten haben, die in der Handhabung des Flugabwehrpanzers Gepard geschult werden", sagte Hebestreit. "Die Ausbildung ist Teil der von Deutschland finanzierten Lieferung von 30 Gepard-Panzern an die Ukraine."

USA kündigen neue Hilfe für Ukraine in Milliardenhöhe an

13.42 Uhr: Die US-Regierung hat der Ukraine weitere Hilfen in Milliardenhöhe zur Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg zugesagt. US-Präsident Joe Biden kündigte am Mittwoch in Washington Unterstützung für Kiew im Umfang von knapp drei Milliarden US-Dollar (drei Milliarden Euro) an.

Präsidentenpaar Selenskyj nimmt an "Gebet für die Ukraine" teil

13.25 Uhr: Zum 31. Unabhängigkeitstags haben Präsident Wolodymyr Selenskyj und seine Frau Olena in Kiew an einem "Gebet für die Ukraine" mit Vertretern aller Glaubensrichtungen teilgenommen. Dem ukrainischen Volk werde Kraft bei den schweren Proben und das baldige Eintreten von Frieden gewünscht, hieß es in einer Mitteilung des Präsidentenbüros in Kiew vom Mittwoch. Der Tag fiel mit dem Beginn des russischen Angriffskrieges vor sechs Monaten, am 24. Februar, zusammen.