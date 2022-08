Ukraine-Krieg im Newsblog | IAEA plant "dauerhafte Präsenz" in Saporischschja

Russisches Verteidigungsministerium: Ukraine erleidet durch Gegenoffensive schwere Verluste

16.11 Uhr: Seit der zu Wochenbeginn gestarteten ukrainischen Gegenoffensive im Süden der Ukraine will Russland den Truppen des Nachbarlandes schwere Verluste zugefügt haben. Es seien bereits mehr als 1700 ukrainische Soldaten getötet worden, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch in Moskau mit. Zudem haben die russischen Truppen laut Armeesprecher Igor Konaschenkow 63 Panzer, 48 gepanzerte Fahrzeuge und 4 Kampfflugzeuge zerstört. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Kiews Versuch, die Offensive im Süden der Ukraine zwischen Mykolajiw und Krywyj Rih sowie in andere Richtungen wieder aufzunehmen, sei gescheitert, sagte Konaschenkow. Die ukrainische Führung selbst gibt seit Beginn der Offensive gar keine Informationen zu deren Verlauf heraus. Russische Quellen schrieben dagegen, dass die moskautreuen Truppen an einigen Abschnitten selbst stark unter Druck gekommen seien.

Bundeswehr-Generalinspekteur: Russisches Militär weiterhin bedrohlich für Nato

16.04 Uhr: Die russischen Streitkräfte wären nach Einschätzung der Bundeswehr in der Lage, eine zweite Front zu eröffnen. "Die Masse der russischen Landstreitkräfte ist derzeit zwar im Krieg gegen die Ukraine gebunden", sagte Generalinspekteur Eberhard Zorn in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. "Dennoch sollten wir das Potential der russischen Landstreitkräfte, einen weiteren Kriegsschauplatz zu bedienen, nicht unterschätzen."

So sei das Gros der russischen Marine im Krieg gegen die Ukraine bislang gar nicht zum Einsatz gekommen, sagte Zorn. "Auch die russische Luftwaffe verfügt nach wie vor über erhebliches Potential, das auch für die Nato bedrohlich ist." Damit verfüge Russland weiterhin über "erhebliche Reserven und wäre rein militärisch gesehen durchaus in der Lage, den Konflikt regional weiter auszudehnen". Allerdings wäre ein solches Vorgehen Russlands "sehr unvernünftig".

EU erschwert Visavergabe für Russen

IAEA-Mission in der Stadt Saporischschja eingetroffen

13.14 Uhr: Die Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sind am Mittwoch in der südukrainischen Stadt Saporischschja eingetroffen. Das Team, geleitet von IAEA-Chef Rafael Grossi, will dort die Nacht verbringen, bevor es am Donnerstag das Atomkraftwerk in der Nähe der Stadt besucht.

Die IAEA-Delegation will die Sicherheit des Akw Saporischschja, des größten Kernkraftwerks in Europa, überprüfen. Zuletzt hat es immer wieder Beschuss auf die Anlage gegeben. Russland und die Ukraine machen sich gegenseitig für die Angriffe verantwortlich.

