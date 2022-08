Ukraine-Krieg im Newsblog | Moskau beschießt vor IAEA-Anreise Stadt bei Akw

IAEA-Mission in der Stadt Saporischschja eingetroffen

13.14 Uhr: Die Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sind am Mittwoch in der südukrainischen Stadt Saporischschja eingetroffen. Das Team, geleitet von IAEA-Chef Rafael Grossi, will dort die Nacht verbringen, bevor es am Donnerstag das Atomkraftwerk in der Nähe der Stadt besucht.