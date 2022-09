Ukraine-News im Blog: Geheimdienste: Ukrainischer Vormarsch auf drei Achsen

Britische Geheimdienste: Ukrainischer Vormarsch auf drei Achsen

11.29 Uhr: Die Ukraine forciert bei ihrer Gegenoffensive in der Region Cherson im Süden des Landes britischen Geheimdiensten zufolge derzeit einen breiten Vormarsch auf drei Achsen westlich des Flusses Dnipro. Diese Offensive habe zwar nur begrenzt unmittelbare Ziele, die Russen seien aber mutmaßlich taktisch überrascht, hieß es in einem Kurzbericht des Verteidigungsministeriums in London.

Damit würden logistische Mängel und Schwächen in der Führung der russischen Offensive entlarvt. Russische Kommandeure müssten sich nun entscheiden, auf welche Region sie sich im Blick auf Nachschub und Reservetruppen konzentrieren wollten.

Nachfolger von Andrej Melnyk steht fest

8.30 Uhr: "Den Luxus, leise zu sein, wird er sich nicht leisten können", sagt der derzeit noch amtierende ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrej Melnyk, über seinen Nachfolger. Nun steht offiziell fest, dass Oleksij Makejew die Nachfolge antritt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Andrej Melnyk in Berlin: Er wird den Posten des deutschen Botschafters Mitte Oktober verlassen. (Quelle: Stefan Zeitz/imago images)

Die Nacht im Überblick

6 Uhr: Zwei Inspektoren der IAEA sollen am AKW Saporischschja verbleiben. Im Süden meldet die Ukraine militärische Erfolge. Die Ukraine bietet Deutschland Atomstrom an. Hier lesen Sie einen Überblick zum Geschehen in der Nacht.

3.15 Uhr: Das Einsatzkommando "Süd" der ukrainischen Armee berichtete in der Nacht zum Samstag, dass 106 russische Soldaten getötet worden seien und man eine beträchtliche Menge an Ausrüstung zerstört habe. Dazu gehörten 14 Panzer, vier Haubitzen, zwei unbemannte Kampfflugzeuge und 35 Einheiten gepanzerter Fahrzeuge. Das ukrainische Militär habe auch einen russischen Kommando- und Beobachtungsposten, eine Pontonbrücke, drei Munitionsdepots und zwei militärische Versorgungspunkte angegriffen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine will Deutschland Atomstrom liefern

3 Uhr: Die Ukraine will Deutschland mit der Lieferung von Atomstrom auf dem Weg aus der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen unterstützen. "Derzeit exportiert die Ukraine ihren Strom nach Moldau, Rumänien, in die Slowakei und nach Polen. Aber wir sind durchaus bereit, unsere Exporte auf Deutschland zu erweitern", sagte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal der Deutschen Presse-Agentur. "Wir haben eine ausreichende Menge an Strom in der Ukraine dank unserer Kernkraftwerke. Bei meinem Besuch in Berlin und dann auch in Brüssel werde ich das ansprechen."

In der Ukraine werden Atomkraftwerke sowjetischer Bauart mit einer Gesamtkapazität von mehr als 14 Gigawatt betrieben. Sechs Blöcke im Atomkraftwerk Saporischschja in Enerhodar befinden sich allerdings seit März unter russischer Kontrolle. Wegen der Kämpfe, der Fluchtbewegung und des Wirtschaftseinbruchs ist auch der Stromverbrauch in der Ukraine massiv zurückgegangen.