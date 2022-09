Ukraine-News im Blog | Russland rekrutiert offenbar Bahnangestellte für den Krieg

Ukraine meldet Angriff auf "feindlichen Kommandoposten"

9.06 Uhr: Die ukrainische Armee hat im Krieg gegen die russische Armee einen Angriff auf einen "feindlichen Kommandoposten" gemeldet. Ein genauer Ort wurde von der Armee in Kiew zunächst nicht genannt. Bei dem Angriff seien militärische Ausrüstung getroffen und ein mobiles Radarsystem zerstört worden. Zudem seien russische Angriffe etwa bei der Stadt Bachmut im Donbass und der nahegelegenen Siedlung Pokrowske abgewehrt worden. Die Angaben ließen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen.

Die ukrainische Armee meldete zudem mehr als 24 russische Luftangriffe innerhalb von 24 Stunden. Dabei seien militärische und zivile Objekte getroffen worden, hieß es in dem Bericht. Details wurden keine genannt. Weil es Russland an hochpräzisen Waffen fehle, setze die russische Armee "häufiger veraltete Raketensysteme vom Typ S-300" ein. Mehr als 500 dieser Raketen seien bereits auf das Staatsgebiet der Ukraine abgefeuert worden.

Selenskyj: Russland bereitet Energie-Attacke vor

8.45 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt mit Blick auf die ausbleibenden Gaslieferungen über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1, Russland plane Maßnahmen gegen Europa. "Russland bereitet eine massive Energie-Attacke gegen alle Europäer im Winter vor", erklärt er in seiner regelmäßigen nächtlichen Ansprache. "Russland will das normale Leben jedes Europäers zerstören – in allen Ländern unseres Kontinents."