Newsblog zum russischen Angriffskrieg Deutschland liefert der Ukraine erstmals Militärhubschrauber Aktualisiert am 23.01.2024 - 20:44 Uhr

Russland hat ein kleines Dorf bei Charkiw eingenommen. In der Ukraine sind durch russische Angriffe mehrere Menschen getötet worden. Alle Informationen im Newsblog.

Deutschland liefert der Ukraine erstmals Militärhubschrauber

20.24 Uhr: Die Bundesregierung will die Verteidigung der Ukraine nun auch mit einer Lieferung von Militärhubschraubern aus Beständen der Bundeswehr unterstützen. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) habe dem Land sechs Mehrzweckhubschrauber vom Typ Sea King Mk41, Zubehör- und Ersatzteilpakete sowie Ausbildung dafür zugesagt, teilt das Verteidigungsministerium in Berlin mit. Zuvor hatten sich die Unterstützer der Ukraine im sogenannten Ramstein-Format zu Beratungen zusammengeschaltet.

"Der Sea King ist ein bewährter und robuster Hubschrauber, der den Ukrainern in vielen Bereichen helfen wird: bei der Aufklärung über dem Schwarzen Meer bis hin zum Transport von Soldaten. Es ist die erste deutsche Lieferung dieser Art", teilte Pistorius dazu mit. Für den Schutz der ukrainischen Bevölkerung und Infrastruktur bleibe Luftverteidigung die Priorität Nummer 1. Außerdem sei mehr Tempo bei der Rüstungsproduktion nötig. Seit Kriegsbeginn umfassen die militärischen Lieferungen aus Deutschland nach Angaben des Verteidigungsministeriums etwa sechs Milliarden Euro.

Zwei Tote durch russischen Luftangriff auf Dorf nahe der Front

19.45 Uhr: Durch einen russischen Luftangriff auf ein ukrainisches Frontdorf im Gebiet Cherson sind nach Behördenangaben zwei Menschen getötet worden. Russische Flugzeuge hätten in dem Dorf Sablukiwka auf ein Wohnhaus gezielt, teilt der Gouverneur von Cherson, Oleksander Proskudin, auf Telegram mit. Dabei sei ein Mann getötet worden. Eine verschüttete Frau wurde aus den Trümmern des Hauses geborgen, starb aber auf dem Transport ins Krankenhaus.

Sablukiwka liegt in der Südukraine direkt am Fluss Dnipro, der an dieser Stelle die Front zwischen russischen und ukrainischen Truppen markiert.

Mehrere Tote und Verletzte bei russischen Angriffen auf die Ukraine

14.44 Uhr: Infolge schwerer russischer Luftangriffe mit Dutzenden Raketen sind in der Ukraine erneut mehrere Menschen getötet worden. Offiziellen Angaben zufolge sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Alleine die ostukrainische Großstadt Charkiw verzeichnet sechs Todesopfer und mehr als 50 Verletzte. Eine Frau ist zudem in Pawlohrad im Gebiet Dnipropetrowsk gestorben. In der Hauptstadt Kiew sind offiziellen Angaben zufolge mehr als 20 Leute verletzt worden.

Mehrere Wohnhäuser seien beschädigt worden, teilt der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. In einer Wohnung sei ein nicht explodierter Raketensprengkopf entdeckt worden. Das gesamte Haus sei mittlerweile evakuiert.

Laut dem ukrainischen Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj setzt das russische Militär bei den morgendlichen Angriffen insgesamt 41 Raketen unterschiedlichen Typs ein. Nur rund die Hälfte hat die ukrainische Luftabwehr demnach abgefangen. Über Kiew, das dank westlicher Unterstützung verhältnismäßig gut mit Luftverteidigungssystemen ausgestattet ist, seien den Militärangaben zufolge alle Raketen im Anflug abgeschossen worden. In mehreren Regionen wird erneut Luftalarm ausgerufen.

Nato ordert Artillerie-Granaten – auch für Ukraine

12.01 Uhr: Die Nato bestellt für 1,1 Milliarden Euro Hunderttausende 155-Millimeter-Granaten, die teilweise auch für die Ukraine bestimmt sind. "Der Krieg in der Ukraine hat sich zu einer Schlacht um Munition entwickelt", sagt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel. Die ukrainische Armee hat wiederholt geklagt, ihr fehle es an Artilleriemunition. Die Nato-Beschaffungsbehörde hat den Vertrag im Namen mehrerer Bündnispartner abgeschlossen, die die Granaten entweder an die Ukraine weitergeben oder zur Auffüllung eigener Bestände verwenden wollen.

Ukraine wirft Russland vor UN Heuchelei vor