Korruption bei ukrainischen Waffenlieferungen aufgedeckt

Trump will Ukraine-Hilfe stoppen

21.11 Uhr: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will Hilfen für die Ukraine stoppen, um im Wahlkampf gegen Präsident Joe Biden zu punkten. Hintergrund ist der Streit zwischen Republikanern und Demokraten um weitere Hilfen für die Ukraine. Biden hatte vergangenes Jahr Milliarden-Unterstützungen für die Ukraine und neue Gelder beim Kongress beantragt, um die Grenze zu Mexiko besser vor illegaler Migration zu schützen. Die Republikaner stemmen sich jedoch gegen neue Hilfen, weil sie von Biden im Gegenzug eine schärfere Asylpolitik in den USA fordern.

In diesen Streit hat sich US-Medien zufolge nun auch Trump eingeschaltet. Der Republikaner soll seine Parteikollegen in den vergangenen Wochen in privaten Gesprächen dazu gedrängt haben, sich nicht auf den Kompromiss einzulassen. Trump wolle so verhindern, dass Biden beim Thema Asylpolitik im Wahlkampf einen Erfolg verbuchen könne, hieß es.