Die ukrainische Armee steht im Krieg gegen Russland zunehmend mit dem Rücken zur Wand. Während der Munitionsmangel größer wird, scheint der Westen Winterschlaf zu halten. Ein Überblick über das Kriegsgeschehen.

Ein Flugzeug stürzt am Mittwoch über der russischen Stadt Belgorod vom Himmel. Am Boden eine Explosion, ein riesiger Feuerball. Laut russischen Angaben starben in der Maschine vom Typ Iljuschin Il-76 insgesamt 65 ukrainische Kriegsgefangene und neun russische Besatzungsmitglieder. Angeblich wurde das Flugzeug von einer Flugabwehrrakete getroffen. Aber stimmt das auch? Waren die besagten Personen überhaupt an Bord der Maschine?

Das alles ist völlig unklar. Der Absturz der Iljuschin Il-76 ist längst Teil der Kriegspropaganda geworden. Wenig überraschend macht der russische Außenminister Sergej Lawrow die Ukraine verantwortlich, wenig überraschend verbreitet der Kreml, dass der Abschuss mit einem Patriot-Flugabwehrsystem aus den USA erfolgt ist. Während die ukrainische Führung am Mittwoch zögerlich reagierte, war Moskau vergleichsweise schnell darin, den Vorfall kommunikativ zu nutzen. Das Motiv ist klar: Russland möchte erneut die westlichen Waffenlieferungen für die Eskalation in der Ukraine verantwortlich machen.

Dabei macht Kremlchef Wladimir Putin auch weiterhin deutlich, dass er seinen Angriffskrieg bis zur Kapitulation der Ukraine führen möchte. Zwar kommt die russische Armee nur sehr langsam voran, aber der Kreml sieht sich mittelfristig auf der Siegerstraße. Das hängt vor allem mit der Schwäche des Westens zusammen.

Ukraine in der Defensive

Die Debatte über den Absturz der russischen Militärmaschine ist ein Nebenkriegsschauplatz. Russland veröffentlichte bereits am Mittwoch eine Namensliste mit der angeblichen Besatzung, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte eine internationale Untersuchung. Das wird der Kreml auf russischem Staatsgebiet kaum zulassen und so werden die genauen Umstände des Vorfalls wahrscheinlich ein Rätsel bleiben. Zumindest so lange, wie dieser blutige Krieg tobt.

Die Ukraine wehrt seit fast zwei Jahren eine großangelegte russische Invasion ab, aber die Lage für die ukrainischen Verteidiger wird immer dramatischer.

Im Osten verschlechterte sich die Situation in Awdijiwka in den vergangenen Tagen immer weiter. Im südöstlichen Teil des Landes gelang es russischen Soldaten, einige stärker befestigte Stellungen der ukrainischen Armee zu erobern. Da ein Großteil der Stadt aus Datschen – also wenig befestigten Häusern besteht – gibt es für die ukrainischen Verteidiger nur bedingt Möglichkeiten, starke Befestigungen zu errichten.

Bislang konnte die Ukraine eine Einkesselung der symbolisch-wichtigen Stadt verhindern. Doch Militärexperten schlagen aufgrund der langsamen Fortschritte Alarm. "Russland scheitert bei Awdijiwka, dringt aber mit Angriffen an mehreren Frontabschnitten geringfügig vor", schreibt etwa der Verteidigungsexperte Nico Lange auf der Plattform X (vormals Twitter).

Rattenseuche an der Front

An anderen Frontabschnitten in der Ukraine gab es am 701. Tag des russischen Angriffskrieges keine signifikanten Veränderungen. Im Nordosten im Raum Kupjansk und in der südlichen Oblast Cherson finden Stellungskämpfe statt, zu größeren Offensiven kam es allerdings nicht.