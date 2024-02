Newsblog zum russischen Angriffskrieg Bericht: Deutsche Sanitäterin in der Ukraine getötet Von dpa , afp , Reuters , lim , sic , cc , das , lex , csi , mam Aktualisiert am 02.02.2024 - 15:37 Uhr Lesedauer: 32 Min. Ukrainischer Soldat in Bachmut (Archivbild): Die Ukraine verteidigt sich gegen einen Angriffskrieg Russlands. (Quelle: STRINGER/Reuters) News folgen

Selenskyj lobt Scholz für ein neues Hilfspaket. 19 Bergleute sind nach einem russischen Angriff in einer Mine eingesperrt. Alle Informationen im Newsblog.

Deutschland sagt Ukraine engere Gesundheitskooperation zu

15.34 Uhr: Deutschland hat der von Russland angegriffenen Ukraine weitere Hilfe bei der Gesundheitsversorgung zugesichert und will die Zusammenarbeit noch vertiefen. Dieser Krieg sei auch ein Krieg gegen Zivilisten, Gesundheitseinrichtungen und Kinder, sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nach einer deutsch-ukrainischen Konferenz in Berlin. Der SPD-Politiker unterzeichnet mit seinem Amtskollegen Viktor Ljaschko eine gemeinsame Erklärung für eine engere Kooperation unter anderem bei Schulungen von Expertinnen und Experten und zum Wissensaustausch über Reformen im Gesundheitswesen.

Lauterbach sagt, es gehe dabei auch um Schritte für einen EU-Beitritt der Ukraine. Es dürfe auf keinen Fall sein, dass der mörderische Krieg Russlands die Ukraine beim Erfüllen dafür nötiger Voraussetzungen behindere. Ljaschko dankt für die große deutsche Unterstützung während des Kriegs und mit Blick auf einen Wiederaufbau. Rund 1.000 Schwerverletzte seien bereits zu Behandlungen nach Deutschland gebracht worden. Mehr als 1.600 medizinische Einrichtungen seien zerstört oder beschädigt, 140 davon könnten nicht mehr aufgebaut werden. Schwierig sei es unter anderem auch, Medikamente im Land zu transportieren.

Im Fokus standen in Berlin auch die schwerwiegenden Folgen des Krieges für die seelische Gesundheit besonders bei Kindern. An der Konferenz nehmen die First-Ladys der Ukraine und Deutschlands teil. Olena Selenska, die Frau von Präsident Wolodymyr Selenskyj, berichtet, dass der Krieg mit traumatischen Erfahrungen für die Menschen allgegenwärtig sei. Elke Büdenbender, die Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, betont, dass psychische Wunden ernst zu nehmen seien. Es gelte, medizinisches Personal zu schulen, damit es seelische Schäden erkennen und entsprechende Behandlungen einleiten könne.

Russlands Verteidigungsminister berichtet von angeblichen Geländegewinnen

15.31 Uhr: Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu sieht seine Armee gegen die Ukraine in der Offensive. Vor ranghohen Militärs berichtet er von angeblichen Geländegewinnen. "Unsere Einheiten dringen vor, weiten die Zone unter ihrer Kontrolle aus, verbessern ihre Position an vorderster Linie", sagt der Minister bei einer Sitzung in Moskau. Die russische Armee habe die Dörfer Tabajiwka und Krochmalne im ostukrainischen Gebiet Charkiw sowie das Dorf Wessele nahe Bachmut im Donbass erobert, sagt Schoigu.

Ganz eindeutig war die Gefechtslage in diesen Dörfchen mit nur wenigen Häusern aber nicht. Tabajiwka sei schwer umkämpft, aber weiter in ukrainischer Hand, sagt in Kiew der Militärsprecher für den dortigen Frontabschnitt im Fernsehen. "Es gibt Artillerieduelle." Auch der ukrainische Generalstab berichtete noch am Donnerstagabend, dass Tabajiwka von russischer Artillerie beschossen worden sei, es im Dorf also ukrainische Verteidiger gab. Andere ukrainische Militärbeobachter schlagen Tabajiwka und Krochmalne am Freitag aber der russischen Seite zu. Das Vorrücken der Russen in dieser Gegend ist Teil ihres Versuchs, die 2022 geräumte Stadt Kupjansk zurückzuerobern.

Im Fall des Dörfchens Wessele nordöstlich von Bachmut hatten russische Quellen schon vor einigen Tagen eine Eroberung behauptet; ukrainische Beobachter sahen Wessele am Freitag weiter in Kiewer Hand. "Nach dem Scheitern der Gegenoffensive des Feindes haben die russischen Streitkräfte die strategische Initiative an der gesamten Frontlinie", sagt Schoigu in Moskau. Die Ukraine hingegen werfe ihre letzten Reserven in den Kampf und mobilisiere mit Zwang, "um keinen Zusammenbruch der Verteidigung zuzulassen".

