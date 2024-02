Newsblog zum russischen Angriffskrieg Kanada hat Tausende Raketen übrig – und die Ukraine will sie Von dpa , afp , Reuters , lim , sic , cc , das , lex , csi , mam , fsa Aktualisiert am 04.02.2024 - 05:03 Uhr Lesedauer: 38 Min. CRV7-Raketen (Archivbild): Kanada hat Tausende davon – aber eine Lieferung an die Ukraine ist umstritten. (Quelle: Magellan Aerospace) News folgen

Die Ukraine soll eine Bäckerei beschossen haben, behauptet Russland. Kanada diskutiert über Raketenlieferungen. Alle Informationen im Newsblog.

Ukraine bittet Kanada um Tausende ausgemusterte Raketen

2.12 Uhr: Die Ukraine hatte die Regierung in Ottawa um die Lieferung von Tausenden ausgemusterten Luft-Boden-Raketen gebeten – doch in Kanada gibt es Diskussionen um die mögliche Spende. Der konservative kanadische Oppositionsführer Pierre Poilievre fordert von der Regierung des liberalen Justin Trudeau, Zehntausende der alten Waffen vom Typ CRV7 der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland zur Verfügung zu stellen.

"Es ist Zeit für weniger Reden und mehr Taten", so Poilievre in einer Mitteilung. "Die Ukraine hat die kanadische Regierung gebeten, ihr diese überschüssigen Waffen zur Verfügung zu stellen. Anstatt die Kanadier Millionen von Dollar für die Außerdienststellung dieser Waffen zahlen zu lassen, fordern die Konservativen mit gesundem Menschenverstand die Trudeau-Regierung auf, diese Waffen der Ukraine zu geben."

Russland: Mindestens elf Tote durch ukrainischen Beschuss in Lysytschansk

20.51 Uhr: Nach russischen Angaben sind in der ostukrainischen Stadt Lysytschansk am Samstag mindestens elf Menschen durch ukrainischen Beschuss getötet worden. Zehn Menschen seien gerettet worden, teilte das russische Katastrophenschutzministerium im Onlinedienst Telegram mit. Die Bergungsarbeiten würden in der Nacht fortgesetzt.

Zuvor hatte der von Moskau eingesetzte Regionalgouverneur Leonid Pasetschnik erklärt, unter den Trümmern einer beliebten Bäckerei könnten noch "dutzende" Menschen verschüttet sein. Lysytschansk in der Region Luhansk war nach heftigen Kämpfen zu Beginn der russischen Offensive in der Ukraine unter die Kontrolle der russischen Streitkräfte gelangt.

Staatliche russische Nachrichtenagenturen zitierten die Polizei, dass sich "bis zu 40 Menschen" unter den Trümmern befinden könnten. Die Nachrichtenagentur Ria Nowosti veröffentlichte ein Video eines stark zerstörten Gebäudes, auf dem auch Rettungskräfte dabei zu sehen sind, wie sie ein zerdrücktes Auto aus den Trümmern bergen.

Ukraine: Tote und Vermisste nach Beschuss russisch besetzter Stadt

19.35 Uhr: Beim Beschuss der von russischen Truppen besetzten ostukrainischen Stadt Lyssytschansk sind nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens acht Menschen getötet worden. Weitere zehn wurden verletzt. "Die ukrainischen Streitkräfte haben eine Bäckerei in Lyssytschansk beschossen, unter den Trümmern befinden sich Zivilisten", schrieb der Chef der von Russland annektierten Region Luhansk, Leonid Passetschnik, am Samstag auf seinem Telegram-Kanal. Er warf der Ukraine vor, wegen fehlender Erfolge an der Front die Zivilbevölkerung zu attackieren. Nach Behördenangaben wurde die Stadt mit Raketenartillerie vom Typ Himars beschossen.

Die Angaben zur möglichen Zahl der Verschütteten schwankt. Passetschnik sprach von bis zu 40 Menschen, die unter dem eingestürzten zweistöckigen Gebäude liegen könnten. Der örtliche Zivilschutz teilte am Abend lediglich mit, dass bisher etwa zehn Personen unter den Trümmern entdeckt worden seien - darunter auch Tote. Die Ukraine hat den Angriff bislang nicht kommentiert. Die russischen Angaben waren unabhängig nicht zu überprüfen.

Göring-Eckardt will eingefrorenes russisches Staatsvermögen an Ukraine weitergeben

14.13 Uhr: Die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt hat sich dafür ausgesprochen, die Einziehung russischen Staatsvermögens in der EU zu prüfen, um es für die Ukraine freizugeben. Das sagt die Grünen-Politikerin im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Die EU-Staaten hatten sich in dieser Woche bereits darauf verständigt, die Erträge aus dem in der EU eingefrorenen Vermögen der russischen Zentralbank an die Ukraine weiterzugeben. "Wenn in einem ersten Schritt die Erträge freigegeben sind, sollten wir uns auch das Vermögen selbst ansehen", sagt Göring-Eckardt dazu.