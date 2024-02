Scholz trifft Doppelgänger in den USA

Newsblog zum russischen Angriffskrieg Neuer ukrainischer Armeechef will Veränderungen in Kriegsführung Von dpa , afp , Reuters , cck , mam , das , lim , jcz , fho Aktualisiert am 09.02.2024 - 14:05 Uhr Lesedauer: 22 Min. Wolodymyr Selenskyj (l.) und Oleksandr Syrskyj (Archivfoto): Am Donnerstag ernannte Selenskyj den 58-Jährigen zum neuen Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte. (Quelle: Ukrainian Presidentia/imago images) News folgen

Russland könnte früher zu einem Nato-Angriff fähig sein als gedacht. Die russische Armee hat wohl große Teile des umkämpften Awdijiwka eingenommen. Alle Informationen im Newsblog.

Neuer ukrainischer Armeechef will Veränderungen in der Kriegsführung

11.55 Uhr: Der neue ukrainische Armeechef Oleksandr Syrskyj möchte die Kriegsführung seines Landes verändern. Nur dadurch und durch "eine kontinuierliche Verbesserung der Mittel und Methoden der Kriegsführung werden wir erfolgreich sein", schreibt Syrskyj im Messengerdienst Telegram.

So seien etwa der verstärkte Einsatz unbemannter Waffensysteme und moderne Methoden der elektronischen Kampfführung wichtige Pfeiler für künftigen Erfolg, so Syrskyj. Auch für eine Rotation der Truppen zwischen Kampfeinsätzen und Ruhe- und Ausbildungsphasen spricht er sich aus. Über den Austausch der erschöpften Fronttruppen und die Mobilisierung neuer Soldaten wird derzeit in der Ukraine heiß diskutiert. Ein Gesetzentwurf liegt im Parlament.

Der 58-Jährige Syrskyj war am Donnerstag zum obersten Befehlshaber der ukrainischen Truppen ernannt worden, nachdem Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Vorgänger Walerij Saluschnyj nach wochenlangen Spekulationen abgesetzt hatte.

Medewedew nennt neuen ukrainischen Militärchef einen "Verräter"

11.44 Uhr: Der Vizechef des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, bezeichnet den neuen Armeechef der Ukraine als Verräter. "Wenn man sich die Biografie des neuen Oberbefehlshabers der Ukraine Syrskyj anschaut, kommt Hass, Verachtung und Abscheu auf", schreibt der Putin-Vertraute auf Telegram. Olexsandr Syrskyj wurde 1965 in der russischen Region Wladimir geboren. Er studierte an der Moskauer Militärschule und diente fünf Jahre bei der Artillerie der Sowjetarmee. Seit den 1980er-Jahren lebt er in der Ukraine, die bis 1991 zur Sowjetunion gehörte.

Dänemark: Russland könnte Nato in wenigen Jahren angreifen

11.11 Uhr: Der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen glaubt, dass Russland die Nato in drei bis fünf Jahren angreifen könnte. Russlands Kapazitäten zur Waffenproduktion seien immens gestiegen, sagt Poulsen der dänischen Zeitung "Jyllands-Posten". Es könne nicht ausgeschlossen werden, "dass Russland binnen drei bis fünf Jahren Artikel 5 und die Solidarität der Nato austestet. Diese Annahme hatte die Nato 2023 nicht. Das sind neue Erkenntnisse, die jetzt zutage treten."

Artikel 5 des Nato-Vertrags beschreibt den sogenannten "Bündnisfall", nach dem ein Angriff gegen einen Mitgliedsstaat als Angriff gegen das gesamte Bündnis gesehen wird. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hatte im Januar gesagt, die Nato solle sich auf einen Angriff Russlands in fünf bis acht Jahren einstellen.

Bericht: Russland hat rund 20 Prozent von Awdijiwka eingenommen

9.18 Uhr: Russland soll zwischen 18 und 20 Prozent der ostukrainischen Stadt Awdijiwka kontrollieren. Das berichtet Euronews unter Berufung auf russische Militärblogger. Demnach sind russische Streitkräfte entlang der Eisenbahnlinie im Nordwesten des Ortes nach Süden vorgerückt.

Auf Awdijiwka liegt weiter ein Schwerpunkt der russischen Angriffe, erklärt auch das britische Verteidigungsministerium. In den vergangenen zwei Wochen hätte Russland wahrscheinlich zusätzliche Kräfte in die Gegend verlegt, um den Druck auf die ukrainischen Stellungen rund um die Stadt zu erhöhen.

Berichte über Drohnenangriff auf russische Raffinerie

4.45 Uhr: Eine Drohne soll die Ilsky-Ölraffinerie in der russischen Region Krasnodar angegriffen haben, berichten russische Telegram-Kanäle. Es sei ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben von Anwohnern stürzte eine Drohne gegen 2 Uhr morgens auf das Gelände der Ölraffinerie. Es habe eine Explosion gegeben, ein Feuer sei eine Stunde später gelöscht worden.

Angriff auf Polen? Das sagt Putin im Interview mit Carlson

0.30 Uhr: Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zufolge will Russland "bis zum Ende" für seine Interessen kämpfen. An einer Ausweitung des Krieges mit der Ukraine auf andere Länder wie Polen oder Litauen sei sein Land aber nicht interessiert, sagte Putin in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Interview mit dem US-Moderator Tucker Carlson. Ein russischer Angriff auf die Länder sei "absolut ausgeschlossen", mit einer Ausnahme: sollte Polen Russland angreifen.