Bei seinen Soldaten und in der Bevölkerung ist der nun abgesetzte Walerij Saluschnyj äußerst beliebt.

Der russische Konzern Rosneft wehrt sich gegen die Enteignung. Christoph Heusgen, Chef der Sicherheitskonferenz, schlägt eine Verhandlungslösung vor.

Selenskyj entlässt Saluschnyj als Armeechef

17.28 Uhr: Nach der gescheiterten Gegenoffensive der Ukraine im vergangenen Jahr, ist Walerij Saluschnyj als Chef der ukrainischen Streitkräfte entlassen. Die Führung der ukrainischen Armee wird nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj reformiert. Er erklärt, er habe mit Generalstabschef Saluschnyj eine neue Spitze der Armee erörtert und ihn gebeten, im "Team" zu bleiben. In Kiew ernannte er am Donnerstag Oleksandr Syrskyj als neuen Armee-Chef.

Senekskyj bat den bisherigen Generalsstabschef Saluschnyj, sich weiter an der Militärführung zu beteiligen. Dazu teilte er ein Bild von sich und Saluschnyj, dass die beiden lächelnd und Hände schüttelnd zeigt. Regierung und Armee sind seit Ausbruch des Krieges sehr darauf bedacht, sich als Einheit zu präsentieren – wohl um die Position der Ukraine gegenüber Russland nicht zu schwächen. Über eine Entlassung Saluschnyjs war lange gemutmaßt worden. Mehr dazu lesen Sie hier.

Saluschnyj selbst sagt, es seien Entscheidungen getroffen worden, um Taktik und Strategie zu ändern. Die Aufgaben in diesem Jahr seien andere als im Jahr 2022. Jedermann sollte sich den neuen Realitäten anpassen.

Finnland verlängert Grenzschließung zu Russland

15.36 Uhr: Finnland kündigt eine längere Schließung der Grenzübergänge nach Russland an. Sie sollten bis zum 14. April dicht bleiben, teilt das Innenministerium mit. "Es gibt mindestens Hunderte, vermutlich jedoch Tausende Migranten in der Nähe der russischen Grenze, die auf eine Gelegenheit warten, ihre Reise nach Finnland fortzusetzen", erklärt Innenministerin Mari Rantanen. Die Regierung in Helsinki schloss die Grenze im vergangenen Jahr und warf Russland vor, gezielt Migranten nach Finnland zu schleusen. Die Regierung in Moskau weist dies zurück.

Umkämpftes Awdijiwka: Russland greift "von allen Seiten" an

12.22 Uhr: Die Lage in der seit Monaten umkämpften ostukrainischen Stadt Awdijiwka wird der örtlichen Regierung zufolge immer schwieriger. "Der Feind übt Druck von allen Seiten aus", sagte Bürgermeister Vitali Barabasch im ukrainischen Fernsehen. Er sprach von einer großen Zahl russischer Soldaten, die an der versuchten Erstürmung der Stadt beteiligt seien. Barabasch zufolge leben in Awdijiwka inzwischen noch 941 Menschen, verglichen mit 32.000 vor der russischen Invasion.

Das ukrainische Militär teilte in seinem täglichen Lagebericht mit, die Angreifer würden zurückgeschlagen und erlitten dabei hohe Verluste. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor. Russland hat an der Front in der Industrieregion Donbass die Initiative ergriffen und versucht seit Oktober, Awdijiwka einzukreisen.

Italienisches Parlament macht Weg für weitere Ukraine-Hilfen frei

12.15 Uhr: In Italien hat nach dem Senat auch die Abgeordnetenkammer mit großer Mehrheit den Weg für weitere umfangreiche Militärhilfen an die Ukraine freigemacht. In der Parlamentskammer in Rom stimmten am Donnerstag 218 Abgeordnete für einen entsprechenden Erlass und 42 Abgeordnete dagegen. Das Papier erlaubt dem Kabinett der ultrarechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, der Ukraine weitere militärische Güter und Ausrüstung für den Krieg gegen Russland zu überlassen.