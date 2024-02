Newsblog zum Ukraine-Krieg Berichte: Kommandeur der Schwarzmeerflotte gefeuert Von dpa , afp , Reuters , bm , das , mam , sic Aktualisiert am 15.02.2024 - 23:17 Uhr Lesedauer: 19 Min. Viktor Sokolow: Der Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte soll entlassen worden sein. (Quelle: Russisches Verteidigungsministerium) News folgen

Russischer Blogger berichten von der Entlassung des Chefs der Schwarzmeerflotte. Putin fordert zwei Kinder für jede russische Familie. Mehr Informationen im Newsblog.

Berichte: Putin feuert Chef der Schwarzmeerflotte

23.01 Uhr: Nach übereinstimmenden Berichten von russischen Militärbloggern ist der Kommandeur der russischen Schwarzmeerflotte, Viktor Sokolow, entlassen worden. Wie die "Moscow Times" schreibt, sei die Entlassung nach einem ukrainischen Angriff auf das russische Kriegsschiff Caesar Kunikow am Mittwoch erfolgt. Sokolow hatte im September 2023 sein Amt angetreten. Seitdem hat es immer wieder ukrainische Angriffe auf Schiffe der Flotte, die auf der Halbinsel Krim ihren Sitz hat, erfolgt. Wie der gewöhnlich gut informierte Telegramkanal Rybar schreibt, sei der Admiral durch ein bislang nicht genanntes Mitglied seines Stabs ersetzt worden. Eine offizielle Bestätigung von russischer Seite steht noch aus.

Polen: Mutmaßlicher russischer Spion festgenommen

21.27 Uhr: Der polnische Inlandsgeheimdienst ABW hat nach eigenen Angaben einen Ukrainer festgenommen, der als russischer Agent tätig gewesen sein soll. Der Mann habe "im Rahmen einer kriminellen Gruppe auf Anweisung des russischen Geheimdienstes" gehandelt und "Ablenkungs- und Sabotageaktionen" vorbereitet, erklärt der ABW. Er habe Vorbereitungen dafür getroffen, Gebäude im südwestpolnischen Breslau in der Nähe "strategisch wichtiger Infrastruktureinrichtungen" in Brand zu setzen.

Dem am 31. Januar festgenommenen Mann drohen laut ABW bis zu zwölf Jahre Gefängnis. Der Geheimdienst machte keine Angaben zum Alter des Verdächtigen. Im vergangenen November waren in Polen 16 Bürger aus Staaten östlich des Landes wegen mutmaßlicher geheimdienstlicher Tätigkeit für Russland angeklagt worden. Sie sollen unter anderem geplant haben, GPS-Sender an polnischen Hilfskonvois für die Ukraine anzubringen.

Polen ist einer der wichtigsten militärischen Verbündeten der benachbarten Ukraine bei deren Verteidigungskampf gegen den im Februar 2022 begonnenen russischen Angriffskrieg. Zudem ist das Land eine Drehscheibe für westliche Militärhilfe für Kiew.

Putin: Russische Familien sollen mindestens zwei Kinder haben

19.55 Uhr: Russische Familien sollten nach Darstellung von Präsident Wladimir Putin mindestens zwei Kinder hervorbringen, um das ethnische Überleben des Landes zu sichern. "Wenn wir als ethnische Gruppe – oder als ethnische Gruppen, die in Russland leben – überleben wollen, müssen es mindestens zwei Kinder sein", sagt Putin vor Arbeitern in einer Panzerfabrik in der Ural-Region. Wenn jede Familie nur ein Kind hätte, würde die Bevölkerung schrumpfen. "Und um zu expandieren und sich zu entwickeln, braucht man mindestens drei Kinder."

Die genauen russischen Verluste im Ukraine-Krieg sind nicht bekannt, gelten unter Experten jedoch als vergleichsweise hoch. Hunderttausende Bürger haben zudem seit Kriegsbeginn vor etwa zwei Jahren das Land verlassen. Das staatliche Statistikbüro schätzte die Bevölkerung zu Beginn 2023 auf 146,4 Millionen. Dies ist ein Rückgang von fast 149 Millionen im Vergleich zum Stand von vor 20 Jahren, jedoch ein Anstieg vom Tiefstand von etwa 143 Millionen von 2007 bis 2012.

Ukraine schickt Verstärkung ins umkämpfte Awdijiwka

14.52 Uhr: Die Ukraine hat Verstärkung in die seit Monaten umkämpfte Kleinstadt Awdijiwka im Osten des Landes entsandt. Angesichts eines Teilrückzugs in der Stadt wurde die 3. Sturmbrigade, eine der wichtigsten ukrainischen Kampfeinheiten, nach eigenen Angaben eilig dorthin verlegt. Die Brigade bezeichnet auf dem Kurznachrichtendienst Telegram die Lage in Awdijiwka als "die Hölle" sowie "bedrohlich und instabil". Aber sie habe bei einem Angriff in Teilen der Stadt den russischen Invasionstruppen schwere Verluste zugefügt. "Die Situation zum Zeitpunkt des Eintreffens der Brigade war äußerst kritisch."