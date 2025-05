Lidl kündigt "größte Preissenkung" an

Mann macht Klimmzüge an Gerüst – tot

Großer Stausee in Südtirol läuft aus

Newsblog zum Ukraine-Krieg Größter Luftangriff auf die Ukraine seit Kriegsbeginn

Von t-online Aktualisiert am 25.05.2025 - 11:39 Uhr Lesedauer: 32 Min.

Feuer nach einem russischen Luftangriff auf Kiew: Zahlreiche Menschen starben. (Quelle: IMAGO/Patrick Muzart/imago)

News folgen Artikel teilen

Der Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine geht weiter. Russland greift Kiew massiv an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Russland: 303 Gefangene mit Ukraine ausgetauscht

Russland und die Ukraine haben nach Angaben der Regierung in Moskau einen umfangreichen Gefangenenaustausch abgeschlossen. Am Sonntag seien jeweils 303 Gefangene der Gegenseite übergeben worden, teilt das Verteidigungsministerium mit. Insgesamt seien damit in den vergangenen drei Tagen je 1000 Personen ausgetauscht worden.

Die Vereinbarung dazu war am 16. Mai bei Gesprächen in Istanbul getroffen worden. Ungeachtet des laufenden Gefangenenaustauschs startete Russland in der Nacht zum Sonntag nach Angaben der Ukraine den größten Luftangriff auf das Nachbarland seit Beginn des Krieges vor mehr als drei Jahren.

Mindestens zwölf Tote bei Russlands größtem Luftangriff überhaupt

Bei dem größten Luftangriff Russlands seit Beginn des Krieges vor mehr als drei Jahren sind nach ukrainischen Angaben zwölf Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Drei der Todesopfer seien Kinder in der nordukrainischen Region Schytomyr, meldeten örtliche Behörden. Vier Tote gab es demnach auch im Umkreis von Kiew. In der Hauptstadt selbst wurden elf Menschen verletzt. Schäden wurden aus verschiedenen weiteren Städten gemeldet.

Die Luftwaffe hatte bereits zuvor gemeldet, dass Russland in der Nacht mit insgesamt 367 Drohnen und Raketen angegriffen habe. Damit wurden bei der jüngsten Attacke so viele Geschosse eingesetzt wie noch nie zuvor bei einem russischen Luftangriff auf die Ukraine. Es gab aber bereits Angriffe, bei denen mehr Menschen getötet wurden.

Russland: 110 ukrainische Drohnen abgefangen

Über Russland sind nach Regierungsangaben in der Nacht 110 aus der Ukraine kommende Drohnen unschädlich gemacht worden. Davon seien 13 über dem Gebiet Moskau und der an die Hauptstadt angrenzenden Region Twer abgefangen worden, teilt das Verteidigungsministerium mit. Es gab zunächst keine Angaben über Opfer. Auch ließ das Ministerium offen, mit wie vielen Drohnen die Ukraine insgesamt angegriffen hat.

Ukraine: Russland griff mit 298 Drohnen und 69 Raketen an

Russland hat in der Nacht zu Sonntag nach ukrainischen Angaben mit 298 Drohnen und 69 Raketen angegriffen. Wie die Luftwaffe weiter mitteilt, konnten 266 Drohnen und 45 Raketen abgeschossen werden. Es war die zweite Nacht in Folge, in der Russland einen Großangriff auf die Ukraine gestartet hat.

Dabei scheint die Attacke in der Nacht zu Sonntag noch einmal umfangreicher gewesen zu sein: Am Samstag hatte die Luftwaffe einen russischen Angriff mit 250 Langstreckendrohnen und 14 ballistischen Raketen gemeldet.

Massiver Drohnenangriff auf die Ukraine: Mindestens neun Tote

Bei russischen Angriffen in der Ukraine in der Nacht zum Sonntag sind offiziellen Angaben zufolge mindestens neun Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. In der Region Kiew sind bei "massiven nächtlichen Angriffen" mindestens vier Menschen getötet und 16 weitere verletzt worden, darunter drei Kinder, wie Rettungsdienste mitteilten. In der Region Chmelnyzkyj wurden vier Tote gemeldet, im südukrainischen Mikolajiw ein Toter.