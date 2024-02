Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj: Würde mit Trump an die Front gehen Von dpa , afp , Reuters , bm , das , mam , sic Aktualisiert am 17.02.2024 - 11:34 Uhr Lesedauer: 24 Min. Donald Trump: Der ehemalige US-Präsident hat gedroht, bei einem Wahlsieg die Unterstützung der Ukraine zurückdrehen zu wollen. (Quelle: Mary Altaffer/dpa) News folgen

Die Ukraine zieht sich aus Awdijiwka zurück. Litauen fordert mehr europäische Anstrengungen. Mehr Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Stoltenberg nimmt USA in die Pflicht

11.32 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die USA aufgefordert, der Ukraine zu liefern, "was sie versprochen haben". Es bestehe eine "absolute Notwendigkeit" für den US-Kongress, "so schnell wie möglich" über die Militärhilfen für Kiew zu entscheiden, sagt Stoltenberg auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ein entsprechendes Hilfspaket im Wert von 60 Milliarden Dollar (rund 55,7 Milliarden Euro) wird seit Wochen im Kongress in Washington blockiert.

Die Ukraine brauche die Hilfe, argumentiert der Nato-Generalsekretär. Je länger die Verabschiedung des Gesetzes in den USA dauere, desto mehr Menschen würden an der Front in der Ukraine sterben, betont Stoltenberg.

Zur Verteidigungsfähigkeit der Nato-Staaten gegen einen möglichen russischen Angriff sagt Stoltenberg, der Krieg in der Ukraine habe gezeigt, dass es "erhebliche Lücken" gebe, etwa bei der Instandsetzung militärischen Geräts und bei der Munitionsproduktion. Für die Nato sei dies eine "gute Lektion" gewesen, die Europäer müssten in dieser Hinsicht mehr tun. Die Nato sei allerdings trotzdem als größte Militärmacht der Welt "natürlich stärker als die Russen".

Selenskyj: Gehe mit Donald Trump auch an die Front

11.22 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lädt US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump persönlich nach Kiew und zu einem Frontbesuch ein. "Wenn Trump kommt, bin ich bereit, mit ihm an die Front zu gehen", sagte Selenskyj am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. "Entscheidungsträger müssen wissen, wie der Krieg in Realität ist, und nicht nur, wie er auf Instagram ist."

Trump hat mehrfach angedeutet, im Fall einer Wiederwahl als Präsident die Militärhilfe für die Ukraine einstellen zu wollen. Die USA sind vor Deutschland der größte Unterstützer des Landes in seinem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg.

Militärexperte: "Die Russen begehen viele taktische Fehler"

10.37 Uhr: Wie geht es für die Ukraine im Kampf gegen Russland weiter? Der Militärexperte Franz-Stefan Gady sieht im Gespräch mit t-online keinen Grund zur Schwarzmalerei für das Land. Das ganze Interview lesen Sie hier.

Selenskyj: "Putin ist ein Monster"

10.34 Uhr: Der ukrainische Präsident fordert in München erneut neue Militärhilfen für sein Land. Für den russischen Präsidenten Wladimir Putin sehe er nur zwei Auswege. Mehr dazu lesen Sie hier.

Scholz: Europa muss sich mehr für die Ukraine engagieren

10.32 Uhr: Der Bundeskanzler betont auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass Europa die Ukraine ähnlich stark unterstützen müsse wie die USA. Mehr dazu lesen Sie hier.

EU will Ukraine zwei Millionen Granaten jährlich liefern

5.30 Uhr: Die EU-Kommission stellt der Ukraine nach anfänglichen Lieferproblemen ab 2025 bis zu zwei Millionen Artilleriegranaten jährlich in Aussicht. "Bis zum Zieldatum März können wir immerhin bereits 500.200 Schuss Artilleriemunition liefern", sagt Finanzkommissar Johannes Hahn der "Augsburger Allgemeinen".