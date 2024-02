Frau stirbt bei Feuer in Fischräucherei

Aus 180 Metern: Deutsche stürzt in Tod

Bericht: Polizei umstellt Zug in Wuppertal

Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj: "Putin ist ein Monster" Von dpa , afp , Reuters , bm , das , mam , sic Aktualisiert am 17.02.2024 - 17:05 Uhr Lesedauer: 25 Min. Wolodymyr Selenskyj: Der ukrainische Präsident warnt vor einer Katastrophe. (Quelle: Michael Kappeler/dpa/dpa-bilder) News folgen

Die Ukraine zieht sich aus Awdijiwka zurück. Litauen fordert mehr europäische Anstrengungen. Mehr Informationen im Newsblog.

Loading... Embed

Selenskyj: "Putin ist ein Monster"

16.41 Uhr: Auf der Münchner Sicherheitskonferenz schießt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hart gegen den Kreml-Chef Wladimir Putin. Er sehe für ihn nur zwei Auswege: Eine Anklage vor dem Internationalen Strafgerichtshof oder dessen Tod. "Putin ist ein Monster", sagt er.

Wenn die internationale Gemeinschaft jetzt nicht handle, "wird es Putin gelingen, die nächsten Jahre zur Katastrophe zu machen", sagt Selenskyj, der in seiner Rede auch vor Gefahren für andere europäische Länder warnt: "Wir müssen gemeinsam in einem Team agieren. Wenn die Ukraine alleine dasteht, dann werden Sie sehen, was passiert: Russland wird uns zerstören, das Baltikum zerstören, Polen zerstören – es ist dazu in der Lage." Mehr dazu lesen Sie hier.

Harris: Russland muss Schadensersatz an Ukraine zahlen

15 Uhr: US-Vizepräsidentin Kamala Harris fordert, dass Russland nach Kriegsende für die in der Ukraine durch die Angriffe angerichteten Schäden aufkommen müsse. "Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen, einen gerechten und dauerhaften Frieden zu sichern. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Russland der Ukraine Schadenersatz leistet", sagt sie auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in München.

Ukraine will drei russische Kampfflugzeuge abgeschossen haben

14.35 Uhr: Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben drei russische Kampfflugzeuge zerstört. Zwei Jagdbomber des Typs Suchoi Su-34 und eine Su-35 seien am östlichen Frontabschnitt abgeschossen worden, teilt Luftwaffenchef Mykola Oleschtschuk bei Telegram mit.

Kurz zuvor hatten sich die ukrainischen Truppen im ostukrainischen Gebiet Donezk aus der Industriestadt Awdijiwka zurückziehen müssen. Die russische Luftwaffe hatte an dem Frontabschnitt tagelang intensiv mit präzisen Lenkbomben ukrainische Stellungen bombardiert.

Russische Quellen bestätigten die Abschüsse zunächst nicht. Jedoch hatten russische Militärbeobachter zuvor von einer Verlegung ukrainischer Flugabwehrsysteme in die Nähe von Awdijiwka berichtet.

Stoltenberg nimmt USA in die Pflicht

11.32 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die USA aufgefordert, der Ukraine zu liefern, "was sie versprochen haben". Es bestehe eine "absolute Notwendigkeit" für den US-Kongress, "so schnell wie möglich" über die Militärhilfen für Kiew zu entscheiden, sagt Stoltenberg auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ein entsprechendes Hilfspaket im Wert von 60 Milliarden Dollar (rund 55,7 Milliarden Euro) wird seit Wochen im Kongress in Washington blockiert.

Die Ukraine brauche die Hilfe, argumentiert der Nato-Generalsekretär. Je länger die Verabschiedung des Gesetzes in den USA dauere, desto mehr Menschen würden an der Front in der Ukraine sterben, betont Stoltenberg.

Zur Verteidigungsfähigkeit der Nato-Staaten gegen einen möglichen russischen Angriff sagt Stoltenberg, der Krieg in der Ukraine habe gezeigt, dass es "erhebliche Lücken" gebe, etwa bei der Instandsetzung militärischen Geräts und bei der Munitionsproduktion. Für die Nato sei dies eine "gute Lektion" gewesen, die Europäer müssten in dieser Hinsicht mehr tun. Die Nato sei allerdings trotzdem als größte Militärmacht der Welt "natürlich stärker als die Russen".

Selenskyj: Gehe mit Donald Trump auch an die Front

11.22 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lädt US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump persönlich nach Kiew und zu einem Frontbesuch ein. "Wenn Trump kommt, bin ich bereit, mit ihm an die Front zu gehen", sagte Selenskyj am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. "Entscheidungsträger müssen wissen, wie der Krieg in Realität ist, und nicht nur, wie er auf Instagram ist."