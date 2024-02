Bericht: Ukraine tötet russische Soldaten auf Militärübungsplatz

Etwa 321.000 Geflüchtete, die nach Ausbruch des Krieges nach Deutschland gekommen sind, leben zwei Jahre später nicht mehr hier. Wie viele davon in die Ukraine zurückgekehrt sind und wie viele nun in einem anderen Land leben, wird nicht statistisch erfasst.

Baerbock vor G20-Treffen an Putin: Die Welt wird nicht vergessen

4.55 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat vor einem Treffen der Gruppe der führenden und aufstrebenden Wirtschaftsmächte (G20) an die Verantwortung von Russlands Präsident Wladimir Putin für die weltweiten Folgen des Angriffskrieges gegen die Ukraine erinnert.

"Wenn Putin glaubt, dass die Welt nach zwei Jahren irgendwann vergessen würde, wer für den Krieg in der Ukraine und seine dramatischen globalen Folgen die Verantwortung trägt, hat er sich geirrt", sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag vor dem Abflug zu Beratungen der G20-Außenminister im brasilianischen Rio de Janeiro.

"Wir werden die Grundprinzipien der Vereinten Nationen niemals aufgeben und stehen fest an der Seite der Ukraine – so lange wie nötig und bis ihre Menschen wieder in Frieden und Freiheit leben können", ergänzte die Bundesaußenministerin.

Bericht: Westliche Teile in nordkoreanischer Rakete gefunden

4.15 Uhr: Die Überbleibsel eines in der Ukraine gefundenen nordkoreanischen Marschflugkörpers enthalten einem Bericht zufolge Komponenten von Unternehmen mit Sitzen in den USA und Europa. Das in Nordkorea gefertigte Geschoss habe mehr als 290 elektronische Teile enthalten, die nicht aus dem Land stammten, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Organisation CAR, die die Lieferung von Waffen und anderem militärischen Material in Konfliktgebiete verfolgt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Russland: 200.000 Tonnen Getreide an afrikanische Länder geliefert

3.50 Uhr: Russland hat nach eigenen Angaben die von Präsident Wladimir Putin im Juli zugesagte Lieferung von 200.000 Tonnen kostenlosen Getreides an sechs afrikanische Länder abgeschlossen. Je 50.000 Tonnen gingen nach Somalia und in die Zentralafrikanische Republik, je 25.000 Tonnen nach Mali, Burkina Faso, Simbabwe und Eritrea, sagt Landwirtschaftsminister Dmitri Patruschew nach Angaben des Kremls bei einem Gespräch mit Putin. Vor allem ärmere Länder in Afrika sind auf die Getreidelieferungen aus der Ukraine angewiesen. Russland hatte nach dem Einmarsch in das Land versprochen, die Getreidelieferungen nach Afrika zu ersetzen.

Ukraine dementiert vollständige Einnahme von Krynky

2.38 Uhr: Die Ukraine hat die vollständige Einnahme des Dorfes Krynky in der Region Cherson dementiert. Die russischen Streitkräfte hätten am östlichen Ufer des Dnipro keine Fortschritte erzielt, teilt das ukrainische Militär auf dem Nachrichtendienst Telegram mit. Die Aussage des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu sei eine "Fälschung der Tatsachen".

Schoigu hatte zuvor behauptet, dass die russischen Truppen das gesamte Dorf unter Kontrolle hätten. Russlands Militär hat das westliche Ufer des Flusses Ende 2022 verlassen. Es befindet sich jedoch noch in Gebieten auf dem östlichen Ufer, wo die ukrainische Armee im November einige Teile zurückerobern konnte.