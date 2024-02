Was Schlafstörungen verursacht – und was hilft

Die USA wollen der Ukraine wohl weitreichende Raketen liefern. Das Schicksal von Zehntausenden Ukrainern ist unklar, sagt das Rote Kreuz. Mehr Informationen im Newsblog.

Elf verschleppte Kinder auf dem Weg zurück in die Ukraine

17.51 Uhr: Elf verschleppte ukrainische Kinder haben sich unter Vermittlung Katars auf den Rückweg von Russland in die Ukraine zu ihren Familien gemacht. Die Kinder im Alter zwischen zwei und 16 Jahren, manche von ihnen mit Erkrankungen, wurden am Montag in die katarische Botschaft in Moskau gebracht. Am Dienstag sollen sie über Belarus in den Nordwesten der Ukraine reisen. Sie sollen von katarischen Diplomaten begleitet werden.

Im Oktober war unter Vermittlung Katars damit begonnen worden, Kindergruppen aus Russland in die Ukraine zu bringen. Russischen Angaben zufolge wurden so insgesamt 59 Kinder in die Ukraine zurückgebracht. Katar habe eng mit seinen russischen und ukrainischen Gesprächspartnern zusammengearbeitet und Fortschritte in der Wiedervereinigungsinitiative erzielt, "sucht aber auch nach Wegen, in anderen Bereichen Vertrauen aufzubauen", erklärt die für internationale Zusammenarbeit zuständige katarische Staatsministerin Lolwah al-Chater.

Unter den Kindern, die in die Ukraine zurückgebracht werden, ist ein 16 Jahre alter Junge. Seine Familienmitglieder waren bei der Evakuierung der Region Luhansk in der Ukraine ums Leben gekommen. Er soll nun zu seiner Tante gebracht werden. Ein fünfjähriger Junge, der bei seinen Großeltern in den von Russland kontrollierten Gebieten gelebt hat, soll zu seiner Mutter gebracht werden. Ein 14-jähriger Junge soll ebenfalls seine Mutter wiedersehen können. Die Mutter, eine Soldatin, war 2022 mehrere Monate lang von Russland als Kriegsgefangene festgehalten worden.

Russischer Überläufer tot in Spanien aufgefunden

17.30 Uhr: Ein ehemaliger Pilot der russischen Luftwaffe, der im vergangenen Jahr zur Ukraine übergelaufen war, ist in Spanien tot aufgefunden worden. Das berichtet das ukrainische Nachrichtenportal "Kyiv Post". Der ukrainische Militärgeheimdienst GUR bestätigte der Zeitung den Tod des Mannes. Zuvor hatten russische Staatsmedien über den Fall berichtet.

Bei dem Toten handelt es sich um Maxim Kusminow. Der Pilot war im August 2023 mitsamt einem russischen Militärhubschrauber vom Typ Mi-8 zu den ukrainischen Streitkräften übergelaufen. Kusminow und der Helikopter wurden in einer Spezialoperation des ukrainischen Militärgeheimdienstes aus Russland herausgeholt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ukraine meldet massive russische Angriffe im Süden des Landes

15.42 Uhr: Ukrainische Soldaten sind in der südukrainischen Region Saporischschja unter "schweren Beschuss" durch russische Streitkräfte geraten. Russland habe mehrere Angriffe in der Nähe des Dorfes Robotyne ausgeführt, sagt Armeesprecher Dmytro Lychowij im ukrainischen Staatsfernsehen. Der hochrangige ukrainische Kommandeur Oleksandr Tarnawsky erklärt im Onlinedienst Telegram, Russland versuche "mit kleinen Sturmtrupps" vorzurücken, unterstützt von "mehreren Einheiten gepanzerter Fahrzeuge".