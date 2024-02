Newsblog zum Ukraine-Krieg Schicken einige EU-Staaten bald Soldaten in die Ukraine? Von dpa , afp , Reuters , LMK , bm , csi Aktualisiert am 26.02.2024 - 16:24 Uhr Lesedauer: 5 Min. Ministerpräsident Robert Fico (Archivbild): Laut dem slowakischen Regierungschef könnten mehrere EU-Staaten Soldaten in die Ukraine schicken. (Quelle: Petr David Josek/ap) News folgen

Russische Soldaten werden wohl zu gegenseitigen Vergewaltigungen gezwungen. Annalena Baerbock bricht ihren Besuch in Mykolajiw wegen einer russischen Drohne ab. Mehr Informationen im Newsblog.

Tusk: Ungarn und Slowakei müssen Ukraine unterstützen – "kein Kompromiss" möglich

16.18 Uhr: Der polnische Regierungschef Donald Tusk kritisiert die ablehnende Haltung Ungarns und der Slowakei hinsichtlich der militärischen Unterstützung für die Ukraine und erklärt, es dürfe bei dem Thema "keine Kompromisse" geben. Mitglieder der Nato und der EU müssten "per Definition und aufgrund der Natur dieser Mitgliedschaft die Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriff unterstützen", erklärt Tusk vor Journalisten.

"Wer das nicht versteht – und das werde ich morgen in Prag offen sagen – stellt sich (...), ins Abseits unserer Gemeinschaften, und in dieser Hinsicht darf es keine Kompromisse geben", erklärt Tusk mit Blick auf ein am Dienstag in Prag geplantes Treffen der Visegrád-Gruppe. Dem 1991 gegründeten Bündnis gehören Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei an – Tschechien hat derzeit den Vorsitz inne.

Mit Blick auf Orbán sagt Tusk, er werde diesem "alles direkt ins Gesicht sagen". Er werde nach Prag reisen, "um zu testen, ob die Visegrád-Gruppe ein Format ist, das alle vernünftigen Maßnahmen der Europäischen Union zugunsten der Ukraine wirksam unterstützen kann", sagt Tusk. Dies werde sicher "kein angenehmes oder einfaches Gespräch sein". Nach seiner Rückkehr wolle er dann "offen" erklären, ob das Visegrád-Bündnis noch eine Daseinsberechtigung habe.

Schutz des Nato-Luftraums: Eurofighter nach Lettland gestartet

15.59 Uhr: Für den Schutz des Nato-Luftraums über dem Baltikum verlegt Deutschland fünf Eurofighter nach Lettland. Die Kampfflugzeuge seien in Neuburg an der Donau gestartet und sollten vom Militärflugplatz Lielvarde südöstlich der lettischen Hauptstadt Riga aus eingesetzt werden, wie ein Sprecher Luftwaffe mitteilt.

Die Soldaten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 sollen von Anfang März bis Ende November den Nato-Luftraum über den drei baltischen Staaten schützen, also auch über Estland und Litauen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verabschiedete die Soldaten.

15.10 Uhr: Mehrere Nato- und EU-Staaten prüfen dem slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico zufolge eine Entsendung von Soldaten in die Ukraine. Dies wäre auf einer bilateralen Basis, sagt Fico nach einem Treffen des Sicherheitsrats seines Landes. "Ich kann nicht sagen, zu welchem Zweck und was sie dort tun sollten." Weitere Informationen könnten nicht veröffentlicht werden. Stellungnahmen anderer europäischen Staaten liegen nicht vor. Am Dienstag soll in Paris ein Treffen zur Lage in der Ukraine stattfinden.

Scholz erteilt Taurus-Lieferungen eine deutliche Absage

14.50 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz will keine Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern. Er wundere sich, wieso immer wieder danach gefragt werde, sagt er bei der dpa-Chefredaktionskonferenz in Berlin. Warum er sich gegen die Lieferung ausspricht, lesen Sie hier.

Russland nimmt Ort nordwestlich von Awdijiwka ein

12.20 Uhr: Russland hat nach eigenen Angaben Lastotschkyne eingenommen. Die Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Moskau folgt einer Stellungnahme des ukrainischen Militärs, man habe sich aus dem Dorf im Osten des Landes zurückgezogen. Damit könne der Vorstoß Russlands nach Westen besser eingedämmt werden.

Lastotschkyne liegt etwa fünf Kilometer nordwestlich von Awdijiwka. Die Ukraine hatte sich schon in der vergangenen Woche aus der umkämpften ukrainischen Stadt zurückgezogen. Dabei soll Russland Hunderte ukrainische Soldaten gefangengenommen haben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Kreml: Putins Treffen mit Erdoğan erst nach Wahl Mitte März