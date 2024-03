Bei den russischen Wahlen in besetzten ukrainischen Gebieten kommt es zu Zwischenfällen. Mehrere russische Ölraffinerien stehen in Flammen. Mehr Informationen im Newsblog.

Evakuierungen bei Russland-Wahl in ukrainischen Gebieten

11.43 Uhr: Russland hält seine Präsidentschaftswahlen auch in den besetzten Gebieten auf ukrainischem Staatsgebiet ab. Dabei kam es zu mehreren Zwischenfällen, wie die russisch-nationalistische Partei "Einiges Russland" auf ihrem Kanal beim Messengerdienst "Telegram" mitteilt. "Einiges Russland" unterstützt den derzeitigen Präsidenten Wladimir Putin.

"Der erste Wahltag verlief nicht ohne Zwischenfälle – in Starobilsk wurden elf Bezirkskommissionen evakuiert", schreibt Parteifunktionär Denis Miroschnitschenko. Die Arbeit der Behörden sei für eineinhalb Stunden unterbrochen gewesen. Starobilsk liegt in der Region Luhansk im Staatsgebiet der Ukraine, wird allerdings seit 2014 von pro-russischen Kräften militärisch und politisch kontrolliert.

Putins Partei berichtet von Cyberangriff

9.02 Uhr: Am Wochenende wird in Russland der Präsident gewählt. Bei "Einiges Russland", der Partei, die den Präsidenten Wladimir Putin unterstützt, scheint es allerdings bereits am Samstagmorgen Probleme zu geben.

Ihre Website sei zurzeit das Ziel eines Hackerangriffs, schreibt die Partei auf ihrem Kanal des Messengerdienstes "Telegram": "Die Arbeit nicht wesentlicher Parteiressourcen wurde vorübergehend ausgesetzt, um die kritische Infrastruktur der digitalen Dienste von 'Einiges Russland' sicherzustellen." Man arbeite an einer Lösung.

Russland will Anschlag auf Bahn verhindert haben

8.26 Uhr: Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Tass einen Agenten im Dienst der Ukraine festgenommen. Der 61-jährige russische Mann habe einen "terroristischen Anschlag" auf einen Eisenbahnknotenpunkt in der Region Swerdlowsk im Uralgebirge geplant.

Russland: Ukraine greift russische Ölraffinerien mit Drohnen an

7.14 Uhr: Am frühen Samstagmorgen sind Feuer in den zwei russischen Ölraffinerien Sysran und Nowokuibyschewsk in der Region Samara ausgebrochen. Mehrere russische Telegramkanäle zitieren Zeugen, denen zufolge Drohnenangriffe die Feuer verursacht haben sollen. Auf Telegram veröffentlichten mehrere Kanäle Videos von einer Drohne, die über der brennenden Raffinerie in Sysran kreist.

Auch der Gouverneur der Oblast Samara, Dmitri Asarow, spricht von Drohnenangriffen. Niemand sei verletzt worden, schreibt er bei Telegram. Die Arbeiter beider Raffinerien seien evakuiert worden. Unabhängig bestätigen lässt sich diese Information nicht.

Sollten die Raffinerien wirklich mit Drohnen angegriffen worden sein, ist die Reichweite des Angriffs bemerkenswert. Denn die Ölraffinerien in Sysran und Nowokuibyschewsk liegen mehr als 1.000 Kilometer vom ukrainisch kontrollierten Gebiet entfernt.

Ukraine beginnt Massenevakuierung in Grenzregion

1.20 Uhr: Die ukrainischen Behörden haben mit Massenevakuierungen von Gemeinden in der nördlichen Region Sumy nahe der russischen Grenze begonnen. Dies teilten lokale Behörden am späten Freitagabend mit. Wie die Militärverwaltung der Region Sumy über die Nachrichten-App Telegram erklärte, wurden allein in den vergangenen drei Tagen mehr als 180 Bewohner der grenznahen Gemeinde Velikopysarska in Sicherheit gebracht.

Das Gebiet stand den Behörden zufolge seit Langem täglich unter Beschuss, nun hätten sich die Angriffe verschärft. Insgesamt seien bereits 22 Dörfer in der Region Sumy evakuiert worden, was mehr als 4.500 Einwohner betreffe. In welchem Zeitrahmen die Evakuierung stattgefunden hat, gab die Verwaltung jedoch nicht an.

Freitag, 15. März

Selenskyj: Ukraine wird mehr Langstreckendrohnen bauen