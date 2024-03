Die Ukraine evakuiert Bürger nahe der russischen Grenze. Putin kündigt Gegenmaßnahmen nach den jüngsten ukrainischen Angriffen an. Mehr Informationen im Newsblog.

Ukraine beginnt Massenevakuierung in Grenzregion

1.20 Uhr: Die ukrainischen Behörden haben mit Massenevakuierungen von Gemeinden in der nördlichen Region Sumy nahe der russischen Grenze begonnen. Dies teilten lokale Behörden am späten Freitagabend mit. Wie die Militärverwaltung der Region Sumy über die Nachrichten-App Telegram erklärte, wurden allein in den vergangenen drei Tagen mehr als 180 Bewohner der grenznahen Gemeinde Velikopysarska in Sicherheit gebracht.

Das Gebiet habe Behörden zufolge seit langem täglich unter Beschuss gestanden, nun hätten sich die Angriffe verschärft. Insgesamt seien bereits 22 Dörfer in der Region Sumy evakuiert worden, was mehr als 4.500 Einwohner betreffe. In welchem Zeitrahmen die Evakuierung stattgefunden hat, gab die Verwaltung jedoch nicht an.

Freitag, 15. März

Selenskyj: Ukraine wird mehr Langstreckendrohnen bauen

20.45 Uhr: Im Abwehrkampf gegen die russische Invasion will die Ukraine nach Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj ihre Herstellung von Kampfdrohnen mit hoher Reichweite ausbauen. Darüber habe er mit der Militärführung und mit der Regierung gesprochen, berichtete Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Das Ministerkabinett muss alles tun, damit noch mehr technologisch fortschrittliche Drohnen mit großer Reichweite konstruiert und in Massenproduktion hergestellt werden", sagte er in Kiew. Je intensiver die Ukraine Drohnen gegen Ziele in Russland einsetzen könne, "desto schwieriger wird es für (den russischen Präsidenten Wladimir) Putin, seine kranke Herrschaft und damit den Krieg fortzusetzen".

Weitere Tote nach russischen Raketenangriffen auf Odessa

19.39 Uhr: Nach russischen Raketenangriffen auf die südukrainische Hafenstadt Odessa sind nach Zivilschutzangaben vom Freitagabend mindestens 20 Menschen getötet worden. Außerdem seien mehr als 70 Menschen verletzt worden. Zuvor wurden 14 Tote gemeldet. Die Retter wurden dabei selbst zum Ziel: "Leider sind infolge der russischen Raketenattacke ein Sanitäter und ein Mitarbeiter des Zivilschutzes umgekommen", teilte der Gouverneur des Gebiets, Oleh Kiper, bei Telegram mit.

UN-Generalsekretär Guterres kritisiert Russland für Wahlen in besetzten Gebieten

18.47 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres hat Russland für das Abhalten der Präsidentschaftswahl in den von Moskau besetzten Gebieten in der Ukraine kritisiert. "Der Generalsekretär verurteilt die Bemühungen der Russischen Föderation, ihre Präsidentschaftswahlen in den von der Russischen Föderation besetzten Gebieten der Ukraine abzuhalten", erklärte Guterres' Sprecher Stephane Dujarric am Freitag.

Die "versuchte illegale Annexion" dieser Regionen sei nach dem Völkerrecht "ungültig". Die Vereinten Nationen hielten, an der "Unabhängigkeit" und der "territorialen Integrität" der Ukraine fest, hieß es weiter.

Putin kündigt Antwort auf jüngste Angriffe an

18.44 Uhr: Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Antwort auf die jüngsten Angriffe auf Russland angekündigt. Die Attacken "des Feindes" würden "nicht ungestraft" bleiben, sagte Putin in einer vom Fernsehen übertragenen Sitzung seines Sicherheitsrates. "Ich bin sicher, dass unser Volk, das russische Volk, darauf mit noch größerer Einigkeit reagieren wird."

Der Kremlchef sagte, dass ukrainische Angreifer mindestens dreimal versucht hätten, die Kontrolle über russisches Territorium in der Grenzregion Belgorod und dem benachbarten Kursk zu erlangen. Bei den Angreifern handelte es sich allerdings um Russen, die auf der Seite der Ukraine kämpfen, hier lesen Sie mehr über die Gruppen. "Dies ist ein Versuch, sich in die Präsidentschaftswahlen einzumischen", sagte Putin weiter. Er gab auch an, dass russische Soldaten die ukrainischen Kräfte aus den Regionen Kursk und Belgorod vertrieben hätten. Zudem habe die russische Luftabwehr die meisten ukrainischen Geschosse abgewehrt.

Frauen werfen Molotow-Cocktails in russischen Wahllokalen