Nach seinem offiziellen Wahlsieg bekommt Wladimir Putin Glückwünsche aus Autokratien. Bei einem Angriff in Belgorod sollen zwei Menschen gestorben sein. Mehr Informationen im Newsblog.

Tschechien hofft auf Unterstützung für weitere große Munitionslieferungen

17.49 Uhr: Die tschechische Regierung will in Zukunft weitere große Lieferungen von Artilleriemunition für die Ukraine auf den Weg bringen. "800.000 Stück Munition sind nur der erste Meilenstein", sagt Tschechiens Beauftragter für die Ukraine dem Nachrichtenportal "Aktuálně.cz". Dabei bezieht er sich auf die 500.000 Schuss Munition des NATO-Standardkalibers 155 mm und 300.000 Schuss vom Kaliber 122 mm, die Tschechien der Ukraine jüngst zusagte.

Die tschechische Regierung hatte in mehreren Staaten die Munition im Wert von Milliarden Euro aufgetrieben und will sie nun an Kiew liefern. An der Finanzierung beteiligt sich auch die deutsche Bundesregierung. Auch nach der Lieferung, die laut tschechicher Regierung schon ab Juni erfolgen könnte, soll der Geldfluss nach der Vorstellung Kopečnýs nicht abreisen. "Wenn die Länder sehen, dass der Mechanismus der Ukraine hilft, hoffen wir, dass sie dies auch weiterhin tun und wir Kiew langfristig unterstützen können."

Ukraine: Putins Forderung nach Pufferzone ist klare Kampfansage

14.04 Uhr: Die Ukraine wirft Russlands Präsident Wladimir Putin vor, den Krieg eskalieren zu wollen. Putins Forderung nach einer Pufferzone auf ukrainischem Territorium zum Schutz Russlands sei eine klare Kampfansage, sagt der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak der Nachrichtenagentur Reuters. Putin wolle den Konflikt nur verschärfen.

Putin hatte nach seiner Wiederwahl am Sonntag erklärt, dass er die Einrichtung einer solchen Pufferzone nicht ausschließe. Dabei implizierte er, dass Russland dazu womöglich weitere Gebiete der Ukraine erobern müsste. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte am Montag, eine solche Zone sei notwendig, damit die Gebiete nicht mehr innerhalb der Reichweite "jeglicher Mittel, die der Feind zum Angriff auf uns einsetzt"

Kremlkritiker in Berlin: Wahl zeigt Protest gegen Putin

13.29 Uhr: Für den im Exil lebende Kremlkritiker Michail Chodorkowski hat die russische Präsidentschaftswahl den Protest eines bedeutenden Teils der Gesellschaft gegen Amtsinhaber Wladimir Putin gezeigt. Das teilt Chodorkowski in Berlin mit. Der frühere Ölunternehmer verweist auf die vielen Menschen, die einem Aufruf der Opposition gefolgt seien und mittags genau um 12.00 Uhr gewählt hätten.

Schon vorher hätten sich Zehntausende Menschen für Kandidaten bei der Präsidentenwahl engagiert, die dann vom Kreml nicht zugelassen wurden, oder ihre Anteilnahme am Tod des Oppositionsführers Alexej Nawalny gezeigt. "Für die Einwohner der Großstädte hat sich die psychologische Situation grundlegend geändert", sagt Chodorkowski, der wegen seiner Gegnerschaft zu Putin zehn Jahre im Gefängnis gesessen hat.

Diesen Menschen würden jetzt vom Kreml Zahlen über angeblich 87 Prozent Zustimmung zu Putin und einer Wahlbeteiligung von 77 Prozent präsentiert. "Das sind Ergebnisse, an die kein normaler Mensch in Russland glauben kann", so Chodorkowski.

Kreml spricht sich für "eine Art Pufferzone" aus

12.25 Uhr: Der Kreml spricht sich für die Einrichtung "einer Art Pufferzone" zum Schutz russischen Territoriums vor ukrainischen Angriffen aus. Dies sei notwendig, damit die Gebiete nicht mehr innerhalb der Reichweite "jeglicher Mittel, die der Feind zum Angriff auf uns einsetzt", lägen, sagt Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Präsident Wladimir Putin hatte nach seiner Wiederwahl am Sonntag erklärt, dass er die Einrichtung einer solchen Pufferzone nicht ausschließe. Details nannte er nicht, sagte aber, dass eine solche Zone womöglich so groß sein müsste, dass russisches Gebiet nicht mit ausländischen Waffen erreicht werden könne. Putin reagierte damit auf die Frage, ob er der Ansicht sei, dass Russland die ostukrainische Region Charkiw einnehmen müsse. Charkiw grenzt an die russische Region Belgorod, die zuletzt verstärkt von der Ukraine aus angegriffen worden ist.

Kremlsprecher nennt Putins Ergebnis "außergewöhnlich"