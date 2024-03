So wird das Wetter an Ostern

Newsblog zum russischen Angriffskrieg Russische Kirche spricht von "Heiligem Krieg" gegen die Ukraine Aktualisiert am 29.03.2024 - 03:24 Uhr

Putin zieht rote Linie bei potenziellen Einsätzen ukrainischer F-16-Jets. Ein Rat der russischen Kirche spricht vom Heiligen Krieg. Mehr Informationen im Newsblog.

Russische Kirche spricht von "Heiligem Krieg" gegen die Ukraine

3.15 Uhr: Die russisch-orthodoxe Kirche hat am Donnerstag ein Dokument veröffentlicht, in dem der Einmarsch von Präsident Wladimir Putin in die Ukraine als "Heiliger Krieg" bezeichnet wird. Die Erklärung wurde während eines Kongresses des Weltrates des Russischen Volkes abgegeben, bei dem religiöse, politische und kulturelle Persönlichkeiten des Landes in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale, einem Zentrum des orthodoxen Glaubens in Russland, zusammenkamen. Das Oberhaupt der Russisch-Orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, leitet den Rat und gilt als Verbündeter Putins.

Ihm wurde in der Vergangenheit mehrfach vorgeworfen, den Krieg religiös zu rechtfertigen und die Tötung von Menschen in der Ukraine nicht eindeutig zu verurteilen. Im Februar 2022 erklärte Patriarch Kirill, dass die Ukraine und Weißrussland zu "russischem Land" gehörten, und bezeichnete die Ukrainer, die sich gegen die russische Aggression wehrten, als "Kräfte des Bösen", wobei er den Krieg als Kampf um die Zukunft des Christentums darstellte.

Ukraine: Angriffe auf Infrastruktur in Dnipro

1.10 Uhr: Russische Streitkräfte greifen am frühen Freitagmorgen im Bezirk Kamianske in der Nähe der zentralukrainischen Stadt Dnipro Infrastrukturanlagen an. Wie der Gouverneur der Region, Sergіj Lissak, mitteilt, wurde bei dem Angriff mindestens eine Person verletzt. "Das Hauptziel des Feindes sind unsere Menschen und lebenswichtige Einrichtungen der Bevölkerung", schreibt Lissak auf Telegram

Ex-Trump-Diplomat wird Ukraine-Lobbyist

0.55 Uhr: Der ehemalige US-Botschafter bei der Europäischen Union, Gordon Sondland, der vom damaligen Präsidenten Donald Trump ernannt wurde und später im Rahmen des ersten Amtsenthebungsverfahrens gegen ihn aussagte, hat sich als Lobbyist für die Ukraine und die EU registrieren lassen. Das berichtete das US-Magazin "Politico".

"Ich bin nicht von der Ukraine angeheuert worden. Ich werde nicht von der Ukraine bezahlt. Es ist kein Geld im Spiel. Ich helfe der Ukraine einfach dabei, ihre Interessen bei Leuten, die ich im Kongress und anderswo kenne, zu vertreten", sagte der ehemalige Botschafter dem Magazin. Die Registrierung eine eine formale Angelegenheit, um seine Arbeit transparent zu machen und negative Konsequenzen zu vermeiden.

Neue russische Angriffe in der Ostukraine

20.27 Uhr: Russische Truppen haben den Druck auf die Verteidiger der Ostukraine erhöht. Dabei standen die Gebiete rund um Awdijiwka und Bachmut im Mittelpunkt schwerer Kämpfe, teilt der Generalstab in Kiew in seinem täglichen Lagebericht mit. Insgesamt seien dort elf Vorstöße russischer Soldaten gegen vier Ortschaften gemeldet worden.

Entlang der gesamten Frontlinien vom Süden bis zu den östlichen Teilen der Ukraine seien insgesamt 48 Gefechte aufgeflammt. Bei Charkiw habe es russische Luft- und Artillerieangriffe gegeben. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Russisches Militärflugzeug stürzt vor Krim ins Meer

17.58 Uhr: Ein russischer Militärjet ist vor der Küste der von Moskau annektierten Halbinsel Krim abgestürzt. Angaben zur Ursache des Absturzes sind bislang nicht bekannt. Videoaufnahmen in Onlinediensten zeigten ein Flugzeug in Flammen, das vom Himmel fällt. Auf anderen Aufnahmen war offenbar der Pilot zu sehen, der an einem Fallschirm zur Erde gleitet. Mehr dazu sehen Sie im Video.

Großbritannien: Russifizierung in besetzten ukrainischen Gebieten schreitet voran

12.02 Uhr: Russland treibt nach britischer Einschätzung die Angleichung der besetzten Gebiete in der Ukraine voran. Russische Behörden leiteten weiterhin entsprechende Initiativen ein, teilt das Verteidigungsministerium in London auf der Plattform X mit.