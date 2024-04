Ölpipeline in Russland gesprengt

11.18 Uhr: Laut ukrainischen Geheimdienstangaben ist es in der Nacht zu Samstag zu einer Explosion an einer russischen Ölpipeline gekommen. Demnach wurde die Leitung nahe der Stadt Asow in der russischen Oblast Rostow gesprengt. Den Angaben zufolge stellte Russland daraufhin den Transport von Öl durch die Pipeline auf unbestimmte Zeit ein. Laut den Geheimdiensten hat Russland die Pipeline für militärische Zwecke genutzt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Angriffe auf Stützpunkte: Mehr russische Flugzeuge zerstört als gedacht?

Nun heißt es, dass darüber hinaus zwei weitere Stützpunkte mit Drohnen angegriffen worden seien – einer in der Region Krasnodar und einer nahe Kursk. Dabei wurden wohl zwei Kampfjets des Typs Su-25 getroffen, schreibt der "Kyiv Independent". Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Militäranalysten des US-Thinktanks Institute for the Study of War schreiben, dass es bisher zu keinem der angeblichen Treffer visuelle Beweise gebe. Satellitenbilder vom Donnerstag zeigen demnach jedoch, dass auf den genannten Stützpunkten mehr als 60 Kampfflugzeuge und mehrere Helikopter stationiert waren.