Zwei Menschen sterben bei Attacken auf die Region Lwiw. Russland verstärkt den Schutz seiner Schwarzmeerflotte. Mehr Informationen im Newsblog.

Autobombe tötet Vertreter der russischen Besatzungsbehörden

17.32 Uhr: Im russisch besetzten Teil der Ostukraine ist ein Vertreter der Besatzungsbehörden nach offiziellen Angaben bei der Explosion einer Autobombe getötet worden. Walerij Tschaika, stellvertretender Leiter eines staatlichen Bildungsamts, sei am Montagnachmittag bei der Detonation eines "nicht näher identifizierten Gegenstands in einem Auto" getötet worden, erklärte die örtliche Vertretung des russischen Ermittlungskomitees.

Das Ermittlungskomitee ist in Russland für die Verfolgung besonders schwerwiegender Straftaten zuständig. Der Vorfall ereignete sich einem kommunalen Bediensteten zufolge in Starobilsk in der ostukrainischen Region Luhansk. In den vergangenen zwei Jahren waren wiederholt Vertreter pro-russischer Einrichtungen in den besetzten ukrainischen Gebieten getötet worden.

Selenskyj erinnert an Gräueltaten von Butscha

5.30 Uhr: Zwei Jahre nach der Befreiung mehrere Kiewer Vororte von der russischen Besatzung hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an die Gräueltaten dort erinnert. Butscha, Borodjanka, Irpin und andere einst umkämpfte Orte stünden für den Kampf der Ukrainer für ihr Land und für ihr Leben, sagte Selenskyj in einer am Sonntag verbreiteten Videobotschaft. "Die Ukraine wird auf jeden Fall siegen", sagte er in dem vor zwei Jahren befreiten Ort Borodjanka, wo er die Botschaft nun aufzeichnen ließ. Bei einem anderen Ortstermin erinnerte er in Butscha an das Massaker an Zivilisten, die mit einem neuen Denkmal gewürdigt wurden.

In Butscha versammelten sich auch Botschafter mehrerer Staaten, um der Opfer zu gedenken. "Die Präsenz von uns Botschaftern bezeugt, dass die internationale Gemeinschaft zur Ukraine steht. Das Verbrechen von Butscha muss gesühnt werden", teilte der deutsche Botschafter Martin Jäger im sozialen Netzwerk X mit. Russland, das am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert ist, weist bis heute zurück, dort Kriegsverbrechen begangen zu haben.

Wie kein anderer Ort in der Ukraine steht Butscha als Symbol für Gräueltaten in Russlands Krieg gegen die Ukraine. Einige Leichen wurden mit gefesselten Händen auf dem Rücken gefunden. Am 2. April 2022, Tage nach dem russischen Abzug, gingen die Bilder von den auf der Straße liegenden Toten um die Welt. Hunderte Menschen wurden dort nach dem russischen Einmarsch laut ukrainischen Ermittlern getötet.

Moskau fordert Auslieferung des ukrainischen Geheimdienstchefs

3.20 Uhr: Russland hat von der Ukraine am Sonntag die Auslieferung des ukrainischen Geheimdienstchefs und anderer Menschen gefordert, die laut Moskau in "terroristische Angriffe" auf russischem Territorium verwickelt gewesen sein sollen. Das russische Außenministerium wiederholte in einer Mitteilung die Behauptung, dass es bei dem Anschlag auf eine Konzerthalle am Stadtrand von Moskau eine Verbindung zur Ukraine gebe.

Zudem warf Russland der Ukraine vor, hinter einer Reihe von Anschlägen und Attentaten auf seinem Staatsgebiet zu stecken. Mit Verweis auf zwei internationale Anti-Terror-Konventionen erklärte das Ministerium, es habe die Ukraine aufgefordert, eine Reihe von Leuten "sofort festzunehmen und auszuliefern", darunter den Chef des Geheimdienstes SBU, Wassil Maljuk.

Der SBU bezeichnete die Forderungen Moskaus als "wertlos". "Erklärungen zum Terrorismus sind besonders zynisch, wenn sie von einem terroristischen Land kommen", erklärte der Geheimdienst.

Russland behauptet, dass Kiew mit dem Angriff auf die Konzerthalle in Verbindung steht, obwohl die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) die Tat für sich reklamiert hat.

Das russische Außenministerium erklärte, Maljuk habe zugegeben, "die Bombardierung der Krim-Brücke im Oktober 2022 organisiert" zu haben, und "Details der Organisation anderer Terrorattacken in Russland enthüllt". Die Krim war 2014 von Russland annektiert worden, wird international jedoch als Teil der Ukraine anerkannt.

"Die russische Seite verlangt, dass das Regime in Kiew umgehend jede Unterstützung terroristischer Aktivitäten beendet, diese Verantwortlichen ausliefert und die Opfer entschädigt", erklärte das Ministerium weiter.

Es war unklar, auf welchem Wege Russland der Ukraine seine Forderungen übermittelte, da Kiew seine diplomatischen Verbindungen mit Moskau kurz nach dem militärischen Angriff im Februar 2022 abbrach.

Ukraine: Erneut Tote durch russischen Beschuss