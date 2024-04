Herzogin Meghan in transparenter Bluse

Nach Messerangriff: Festnahme an Grenze

Schlagerstars heizen Liebesgerüchte an

In Charkiw sind Häuser bei einem Angriff zerstört worden. Selenskyj wird als Diktator bezeichnet. Mehr Informationen im Newsblog.

Drohnenangriffe in Region Charkiw berichtet

2.10 Uhr: Nach Angaben der Behörden der ukrainischen Region Charkiw haben russische Drohnen am frühen Morgen Wohnhäuser in der zweitgrößten Stadt der Ukraine angegriffen. Der Gouverneur der Region, Oleh Sinehubow, teilt auf Telegram mit, in einer der vier Angriffswellen seien drei Rettungskräfte getötet worden. Der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terekow, berichtet, ein Angriff habe einen Brand ausgelöst. Teile eines Gebäudes seien zusammengestürzt.

Mittwoch, 3. April

Bericht: Griechenland liefert große Mengen an Munition

23.40 Uhr: Munition für die Ukraine, die über eine Initiative Tschechiens organisiert wird, soll zu einem großen Teil aus Griechenland kommen. Dort sollen sich Granaten im Wert von 156 Millionen US-Dollar (etwa 143 Millionen Euro) in den Beständen befinden. Bezahlt werden soll der Transfer von anderen Ländern. Die Munition sei für mittlere und größere Kanonen geeignet, hieß es in einem Bericht der ukrainischen "Kyivpost".

Sie sei aus älteren Produktionen und passe teilweise nicht mehr zu modernen griechischen Waffen. Dabei handele es sich vor allem um 155mm-Granaten, die in die meisten der von Nato-Ländern gelieferten Waffen passt. Die Ukraine hat derzeit einen Munitionsmangel, ausgelöst durch ausbleibende Lieferungen aus den USA wegen des Haushaltsstreits und verzögerter Produktion in EU-Ländern.

Russischer Politiker sieht Selenskyj bald als Diktator

23.30 Uhr: Der russische Chef der Partei Gerechtes Russland, Sergej Mironow, will den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach dem 20. Mai als Diktator bezeichnen. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. An dem Tag endet formal die Präsidentschaft Selenskyja, allerdings waren wegen des Kriegs Neuwahlen verschoben worden. Der Präsident beruft sich auf einen Passus in der Verfassung, nach dem er bis zur Ernennung eines Nachfolgers im Amt bleiben dürfe.

Streit zwischen Russland und Frankreich über Telefongespräch

23.01 Uhr: Die Verteidigungsminister von Frankreich und Russland haben sich einem Bericht der französischen Tageszeitung "Le Monde" in einem Telefongespräch ausgetauscht. Sébastien Lecornu habe dabei seine Solidarität mit den Opfern der Terrorattacke auf eine Konzerthalle nahe Moskau ausgedrückt. Berichte aus Moskau, dass in dem Gespräch mit seinem Amtskollegen Sergej Shoigu auch ein "Willen zum Dialog" angesprochen wurde, seien später von der französischen Regierung dementiert worden. "Das ist nicht wahr", sagte ein mit der Angelegenheit vertrauter französischer Regierungsmitarbeiter dazu. "Zu keinem Zeitpunkt haben wir irgendeine Bereitschaft zum Dialog über die Ukraine oder zu Verhandlungen oder etwas Ähnlichem gezeigt."

Ukrainische Kämpfer: Haben geheime russische Technologie erbeutet

18.14 Uhr: Ukrainische Partisanen sollen geheime technische Dokumente der russischen Schwarzmeerflotte erbeutet haben. Das berichtet die "Kyiv Post" unter Berufung auf die Gruppe "Atesh".

Die Partisanen sollen eine russische Forschungsgruppe infiltriert und so die Dokumente gestohlen haben. Diese habe man der Regierung in Kiew zur Verfügung gestellt. Das Verteidigungsministerium erhalte so detaillierte Infos über den Aufbau und die technischen Möglichkeiten der russischen Flotte. Die vermeintlichen Dokumente wurden auch bei Telegram veröffentlicht.

Ukrainischer Ex-Präsident Poroschenko will erneut kandidieren

16.27 Uhr: Der frühere ukrainische Präsident Petro Poroschenko hegt Ambitionen auf eine Rückkehr ins höchste Staatsamt, auch wenn derzeit wegen des russischen Angriffskriegs nicht gewählt werden kann. "Wenn Sie mich fragen, ob ich an den nächsten Wahlen teilnehmen möchte – ja", sagt der Ex-Staatschef dem arabischen Sender Al Jazeera.

Doch bevor Wahlen stattfinden könnten, müsse die Ukraine einen Sieg über Russland erringen. Als anderen politischen Plan nennt der Chef der größten nicht verbotenen Oppositionspartei, sich nach einem künftigen EU-Beitritt der Ukraine ins Europäische Parlament wählen zu lassen.

Ukraine kündigt Zerstörung der Kertsch-Brücke an