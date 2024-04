Der ukrainische Präsident besucht die Front. Donald Trump will offenbar der Ukraine eine Reise abstatten. Mehr Informationen im Newsblog.

EU-Gericht kippt Sanktionen gegen russische Oligarchen

10.08 Uhr: Das Gericht der EU hat Sanktionsbeschlüsse der Europäischen Union gegen die russischen Oligarchen Michail Fridman und Pjotr Awen gekippt. Der Rat der EU habe bei den Entscheidungen zwischen Februar 2022 und März 2023 keine hinreichenden Belege für die Aufnahme in die Sanktionsliste geliefert, entschieden die Richter in Luxemburg. Die Sanktionsbeschlüsse waren als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gefasst worden.

Luftangriffe auf Energieanlagen in der Südukraine

8.29 Uhr: Bei russischen Luftangriffen in der Nacht auf Mittwoch sind nach Kiewer Militärangaben im Süden der Ukraine mehrere Anlagen der Energieversorgung beschädigt worden. In der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer wurde demnach ein nicht näher bezeichnetes Objekt der Stromversorgung getroffen. In einer Energieanlage im Gebiet Mykolajiw sei ein Brand ausgebrochen, teilt die Militärpressestelle für den Süden der Ukraine auf ihrem Telegram-Kanal mit. Wie schwer dort der Schaden sei, müsse noch festgestellt werden.

Nach Zählung der ukrainischen Luftwaffe setzte die russische Armee 17 Kampfdrohnen iranischer Bauart ein, von denen 14 abgeschossen worden seien. Schon am Dienstagabend seien zwei Marschflugkörper Ch-59 abgefangen worden, die in Richtung Odessa flogen. Außerdem seien von der durch Russland annektierten Halbinsel Krim zwei Marschflugkörper des Typs Iskander-K und eine ballistische Rakete Iskander-M gestartet worden.

Russische Gebietsgewinne: USA warnen China

7.19 Uhr: Die USA warnen China, das Land bei russischen Gebietsgewinnen in der Ukraine zur Verantwortung zu ziehen. US-Vizeaußenminister Kurt Campbell warnt, russische Gebietsgewinne könnten das Kräfteverhältnis in Europa "in einer Weise verändern, die offen gesagt inakzeptabel ist". "Wir haben China direkt gesagt, dass sich das, wenn das so weitergeht, auf die Beziehungen zwischen den USA und China auswirken wird. Wir werden nicht tatenlos zusehen und sagen, dass alles in Ordnung ist."

"Das steht im Widerspruch zu unseren Interessen", fährt Campbell fort. Für die Vereinigten Staaten sei die Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in Europa die historisch wichtigste Mission.

Campbell antwortet auf eine Frage zu einem Besuch des russischen Außenministers Sergej Lawrow am Dienstag in China. Dort hatten sich Lawrow und sein chinesischer Kollege Wang Yi für eine Stärkung der strategischen Zusammenarbeit ihrer Länder ausgesprochen.

Cameron wirbt in den USA um Hilfe für Ukraine

6.30 Uhr: Angesichts fast täglicher Hilferufe aus der Ukraine nach Waffenhilfe für den Kampf gegen den russischen Angriffskrieg wirbt Großbritanniens Außenminister David Cameron in den USA um Unterstützung für das Land. "Wenn wir den Ukrainern die Unterstützung geben, die sie verdienen, können sie diesen Krieg gewinnen", sagt er. Cameron berichtet, er habe dazu auch diverse Treffen mit Abgeordneten und Senatoren aus dem US-Kongress geplant.

Cameron sagt, er komme als Freund der USA und sei der festen Überzeugung, dass die weitere Unterstützung Kiews im eigenen Sicherheitsinteresse Amerikas sei. "Ich komme hierher, ohne die Absicht, irgendjemanden zu belehren oder irgendjemandem zu sagen, was er zu tun hat, oder mich in den politischen Prozess und andere Dinge der Vereinigten Staaten einzumischen", betont der britische Außenminister.

Russland soll wohl weitere ukrainische Ortschaft erobert haben

5.37 Uhr: Laut Berichten auf dem Telegramkanal "DeepState" soll es der russischen Armee gelungen sein, eine weitere Ortschaft im Donbass zu erobern. Dabei soll es sich um die Siedlung Perwomajske handeln. Der Kanal "DeepState" steht dem ukrainischen Verteidigungsministerium nahe.

Perwomajske liegt rund zehn Kilometer von Awdijiwka entfernt und war seit Monaten heftig umkämpft. In dem Ort lebten vor dem Krieg 2.000 Menschen. Er war jedoch nahezu vollständig zerstört.

Selenskyj: Trump will nach eigener Aussage Ukraine besuchen