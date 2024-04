Lukaschenko sieht eine Bedrohung aus dem Westen. Die Atombehörde IAEA warnt vor einem Unfall im AKW Saporischschja. Mehr Informationen im Newsblog.

Lukaschenko spricht von angeblicher Bedrohung aus dem Westen

1.30 Uhr: Der Machthaber von Belarus, Alexander Lukaschenko, hat bei einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin über eine angebliche Bedrohung seines Landes aus dem Westen geklagt. "Die Lage ist schwer. Am meisten beunruhigt mich die Position der polnischen Führung", sagte Lukaschenko bei einem im Fernsehen übertragenen Gespräch am Donnerstag in Moskau. Er kritisierte die Abhaltung von Militärmanövern im Baltikum und die Stationierung zusätzlicher Nato-Einheiten in den Nachbarländern von Belarus.

"Amerikaner wurden verlegt und Deutsche, was verwunderlich ist – die Lektion haben sie nicht gelernt", sagte Lukaschenko; offensichtlich eine Anspielung auf den Zweiten Weltkrieg, als Soldaten der deutschen Wehrmacht die Sowjetunion überfallen hatten. Belarus sei wegen der hohen Militärpräsenz der Nato gezwungen, ebenfalls seine Einheiten in Grenznähe zu verstärken. "Wir haben aber nicht vor, irgendwo zu kämpfen", sagte er.

Tusk fordert von EU-Staaten mehr Hilfe für Ukraine

0.25 Uhr: Vor dem Hintergrund der Bedrohung durch Russland hat Polens Regierungschef Donald Tusk die Europäische Union (EU) aufgefordert, verstärkt auch die Nachbarländer der von Russland angegriffenen Ukraine in den Blick zu nehmen. Die EU müsse der Ukraine "so viel wie möglich helfen", sagte Tusk am Donnerstag nach einem Treffen mit EU-Ratspräsident Charles Michel in Warschau. Aber ganz Europa müsse "auch langsam aktiver darüber nachdenken, wie man Ländern wie Polen und Estland, die an der Frontlinie liegen, helfen kann".

Seit den ersten Tagen des russischen Angriffskrieges gegen das Nachbarland habe Polen der Ukraine "alles gegeben, was möglich war, und sogar noch mehr", sagte Tusk. "Heute muss Polen seine eigene Sicherheit aufbauen."

Tusk appellierte in diesem Zusammenhang an Europas Zusammenhalt. "Wenn wir ein Europa sind, dann bedeutet das, dass der Krieg vor unserer Haustür stattfindet", sagte er. Deshalb werde nach Wegen gesucht, "um die Ukraine und die Länder zu unterstützen, die von den Folgen dieses Krieges am meisten betroffen sind".

Bericht: Ukraine hat russische Drohne nachgebaut

0.10 Uhr: Die Ukraine hat offenbar die russischen Lancet-Drohnen nachgebaut. Der ukrainische Geheimdienst habe nach einem Bericht der "Bild" Videos von Drohnenangriffen veröffentlicht, auf denen Modelle zu sehen gewesen seien, die sehr den russischen Modellen ähneln. Das Original ist 2020 vom russischen Hersteller Zala Aero entwickelt worden. Sie kann über einer Region zunächst kreisen und dann ein Ziel anvisieren und sich dann im Kamikaze-Stil darauf stürzen.

Donnerstag, 11. April

Slowakei sagt Ukraine Unterstützung bei EU-Beitritt zu

23.10 Uhr: Die Regierungen der Slowakei und der Ukraine haben bei einer gemeinsamen Sitzung in der Ostslowakei eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Der von politischen Gegnern als "russlandfreundlich" kritisierte slowakische Regierungschef Robert Fico sicherte seinem ukrainischen Amtskollegen Denys Schmyhal zudem Unterstützung bei den Bemühungen um einen möglichst baldigen EU-Beitritt zu.

"Die Unterstützung der Slowakischen Republik für die Ukraine und ihre Ambitionen, EU-Mitglied zu werden, ist keineswegs spekulativ. Es ist eine vollwertige Unterstützung", zitierte die slowakische Nachrichtenagentur TASR den Sozialdemokraten. Schmyhal bezeichnete die gemeinsame Sitzung der slowakischen mit Vertretern der ukrainischen Regierung in der Stadt Michalovce als "markanten Fortschritt auf dem Weg zu einer gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit".

Putin kritisiert geplante Friedenskonferenz in der Schweiz