Russland: Bundeswehrpräsenz eskaliert Spannungen

11.52 Uhr: Die militärische Präsenz Deutschlands in Litauen eskaliert nach Ansicht Russlands die gegenwärtigen Spannungen. Das sagte der Sprecher des Präsidialamts in Moskau, Dmitri Peskow, am Montag mit Blick auf die Pläne Deutschlands, in Litauen eine Brigade der Bundeswehr mit rund 5.000 Soldatinnen und Soldaten dauerhaft zu stationieren. Ein Vorauskommando deutscher Soldaten brach dazu am Montag Richtung Litauen auf. Einsatzbereit sein soll die Brigade an der Ostflanke der Nato bis zum Jahr 2027.

Russischer Außenminister Lawrow zu Besuch in China eingetroffen

11.34 Uhr: Der russische Außenminister Sergej Lawrow ist zu einem zweitägigen offiziellen Besuch in China eingetroffen. Wie sein Ministerium im Online-Dienst X mitteilt, landete Lawrow in Peking. Dort werde er seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi zu einem "intensiven Austausch über drängende Themen" treffen, heißt es in einer früheren Mitteilung des russischen Außenministeriums.

Genannt werden die "ukrainische Krise und die Situation im asiatisch-pazifischen Raum". Zudem werde es in den Gesprächen um "die bilaterale Kooperation und die Zusammenarbeit auf internationaler Bühne" gehen. Russland und China haben ihre Beziehungen seit dem Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 vertieft. Peking ist mittlerweile einer der wichtigsten Handelspartner Moskaus.

Vorkommando der Brigade Litauen reist ins Baltikum

8.19 Uhr: Mit der Verlegung eines Vorkommandos nach Litauen unternimmt die Bundeswehr einen weiteren wesentlichen Schritt zur dauerhaften Stationierung einer Kampfbrigade an der östlichen Außengrenze der Nato. Verteidigungsminister Boris Pistorius will noch heute etwa 20 Soldaten in den Auftrag verabschieden, wie das Verteidigungsministerium in Berlin mitteilt. Sie sollen auch Voraussetzungen für die Verlegung weiterer Soldaten schaffen.

Als Reaktion auf die veränderte Sicherheitslage in Europa hat die Bundesregierung zugesagt, einen gefechtsbereiten und eigenständig handlungsfähigen Kampfverband nach Litauen zu verlegen. Die Brigade soll laut Fahrplan bis 2027 einsatzfähig sein. Vorgesehen ist eine dauerhafte Präsenz von etwa 4.800 Soldaten sowie rund 200 zivilen Bundeswehrangehörigen, die ihre Familien mitbringen können.