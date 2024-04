Ukraine: Haben russische Flugzeugfabrik beschädigt

Die Ukraine will eine russische Flugzeugfabrik angegriffen haben. Ein deutscher Maschinenbauer ist in Russland enteignet worden. Mehr Informationen im Newsblog.

Angriff auf russische Flugzeugfabrik

2.30 Uhr: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben eine russische Flugzeugfabrik in der Region Woronesch bei einem Angriff beschädigt. Der ukrainische Geheimdienst HUR soll daran beteiligt gewesen sein, berichtet die "New Voice of Ukraine". Ein Sprecher habe demnach gesagt, man habe die wesentlichen Produktionsstätten beschädigt. Es soll sich um das 711. Flugzeugwerk in der Stadt Borissoglebsk handeln, in dem vor allem Raketen repariert werden sollen. Die Fabrik soll sich 300 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt befinden. Offenbar wurde sie mit Drohnen angegriffen, wie russische Militärblogger berichteten. Dabei seien die Fassade und Fenster beschädigt worden. Luftaufnahmen sollen hingegen ein zerstörtes Dach in einem der Gebäude zeigen.

Luftalarm auch im Westen der Ukraine

1.45 Uhr: In großen Teilen der Ukraine ist in der Nacht zum Donnerstag Luftalarm ausgelöst worden. Es gab offiziell bislang unbestätigte Berichte von Drohnen, die auch im Westen der Ukraine, in der Region Lwiw, gesichtet wurden. Über Schäden gab es zunächst keine Meldungen. Die ukrainische Luftwaffe schrieb auf Telegramm, dass man russische Tu-95-Bomber gesichtet habe. Diese könnten Raketen in Richtung Ukraine abschießen.

Russland lehnt Friedensgipfel in der Schweiz ab

0.12 Uhr: Russland wird nach eigenen Angaben nicht an der Friedenskonferenz in der Schweiz teilnehmen. Moskau habe keine Einladung zur Konferenz erhalten, teilte die russische Botschaft in Bern am Mittwoch mit. "Aber selbst im Fall des Erhalts einer Einladung für so ein Ereignis würde sie die russische Seite nicht annehmen", heißt es weiter in der Pressemitteilung. Ohne russische Beteiligung verkomme das Treffen am Berg Bürgenstock zu einer weiteren Runde fruchtloser Konsultationen. Der Gipfel ist am 15. und 16. Juni geplant.

Luftaufnahmen sollen Abzug russischer Flotte zeigen

0.10 Uhr: Neueste Luftaufnahmen sollen belegen, was sich seit einigen Wochen abgezeichnet hat: Die russische Schwarzmeer-Flotte hat zu einem großen Teil den Hafen von Sewastopol und Feodosia auf der Halbinsel verlassen. Die Satellitenbilder, die am 6. April von der Firma Planetlabs und einem Militärforscher mit dem Nutzernamen MT Anderson auf X hochgeladen wurden, zeigen, dass der Hafen von Feodosia leer ist, in Sewastopol sich nur noch kleine Schiffe und Minenräumer befänden. In Nowosibirsk, weit von der Krim entfernt, seien hingegen mehrere Kriegsschiffe zu sehen. Hintergrund dürften die fortdauernden Angriffe der Ukraine aus der Luft und zu Wasser auf russische Schiffe im Schwarzen Meer sein.

Russland meldet Tote nach Angriff auf Kursk

23.45 Uhr: Bei einem ukrainischen Drohnenangriff sind im westrussischen Gebiet Kursk drei Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien zwei Kinder, teilte der Gouverneur der Region, Roman Starowoit, am Mittwoch mit. Demnach wurde in der Ortschaft Ananassowka, wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, von einer Drohne ein Sprengsatz auf ein Auto abgeworfen, in dem die Zivilisten unterwegs waren. Später in der Nacht warnte Starowoit vor neuen Drohnenangriffen. Auch im benachbarten Gebiet Woronesch wurde Drohnenalarm ausgelöst.

Russland enteignet deutschen Maschinenbauer