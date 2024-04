Ukrainischer Insider: Ukraine hat russische Energieanlagen angegriffen

Moskau meldet Tote nach Drohnenattacken

10.27 Uhr: Russland meldet nach neuem Beschuss mit Drohnen von ukrainischer Seite den Tod von zwei Zivilisten in seinem grenznahen Gebiet Belgorod. Eine Frau und ein Mann seien in einem Haus gestorben, das nach dem Einschlag eines Sprengsatzes in Brand geraten war, teilt der Gouverneur des Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, bei Telegram mit. Im Gebiet Smolensk geriet nach dem Abschuss einer Drohne durch herabfallende Teile laut Behörden ein Kraftstofftank in Brand. In den Regionen Brjansk und Kaluga seien Energieanlagen beschädigt worden, heißt es.