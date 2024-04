Das US-Repräsentantenhaus bewilligt neue Militärhilfen für die Ukraine. Russland könnte die Zeit bis zur Lieferung ausnutzen. Mehr Informationen im Newsblog.

Sewastopol: Ukraine bestätigt Angriff auf russisches Schiff

16.07 Uhr: Der Sprecher der ukrainischen Marine bestätigt einen Angriff auf ein russisches Schiff in der besetzten Stadt Sewastopol auf der Krim. "Wir bestätigen, dass der Angriff von den Seestreitkräften durchgeführt wurde", sagt Dmitri Peltenschuk dem Portal "liga.net", es handele sich um die "erfolgreiche Arbeit der Marine".

Russland: Haben Bohdaniwka eingenommen

12.22 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben der Regierung in Moskau den Ort Bohdaniwka in der Donezk-Region eingenommen. Dies geht aus einer Erklärung des Verteidigungsministeriums hervor. Eine Stellungnahme der Ukraine liegt zunächst nicht vor.

Explosion in Sewastopol: Russisches Schiff angeblich in Flammen

11.34 Uhr: Die Ukraine hat nach russischen Angaben eine Rakete auf die im besetzten Sewastopol stationierte russische Schwarzmeerflotte abgefeuert. In einem Beitrag auf Telegram erklärt der von Russland eingesetzte Gouverneur Mikhail Razvozhayev, eine Anti-Schiffs-Rakete sei "abgewehrt" worden und "Fragmente hätten ein kleines Feuer verursacht, das schnell gelöscht wurde".

Ein in den sozialen Medien veröffentlichtes, unbestätigtes Video zeigt ein brennendes russisches Marineschiff. (Die Aufnahmen sehen Sie hier.) Lokale Medien berichteten, die Krimbrücke sei geschlossen worden.

Bis hinter Charkiw? Lawrow verrät Angriffspläne im Interview

10.51 Uhr: Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat in einem Radiointerview mit mehreren prominenten russischen Staatspropagandisten Details über die russischen Angriffspläne preisgegeben. Demnach steht wohl bald ein Angriff auf Charkiw bevor. Danach wolle Russland noch tiefer in das Landesinnere vorstoßen.

"Putin hat das sehr deutlich gesagt, auf die Frage, wie wir unser Land sicher machen können: Wir müssen die Linie, von der aus sie uns treffen können, zurückverlegen. Ich verstehe, dass Charkiw hier nicht die letzte Rolle spielt", erklärt Lawrow. Friedensverhandlungen kämen für Russland nicht infrage, verkündet Lawrow: "Wir sind der festen Überzeugung, dass wir die militärische Spezialoperation fortsetzen müssen."

US-Institut rechnet mit Zunahme russischer Angriffe

10.32 Uhr: Westliche Militärexperten erwarten angesichts der vom US-Repräsentantenhaus gebilligten milliardenschweren Militärhilfe für die Ukraine eine Zunahme russischer Raketen- und Drohnenangriffe in den kommenden Wochen. Russland werde die aktuellen materiellen und personellen Einschränkungen des ukrainischen Militärs und den ungewöhnlich trockenen Frühling ausnutzen, bis sich das Fenster schließe und die US-Hilfe tatsächlich eintreffe, hieß es in einer Analyse des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) in Washington.

Allerdings gebe es für die Russen bisher nur einzelne taktische Erfolge bei den Offensivoperationen und keinen Durchbruch an der Frontlinie, teilten die ISW-Experten am Samstag (Ortszeit) mit. Zu erwarten sei, dass Russland vor allem die geschwächte ukrainische Flugabwehr für sich nutzen und etwa die Angriffe mit Gleitbomben intensivieren werde. Es bestehe weiter die Gefahr eines operativ bedeutenden russischen Vormarsches im Kriegsgebiet in den kommenden Wochen.

Nach einer Besserung der ukrainischen Luftverteidigung werde sich das Risiko für die Russen erhöhen, hieß es. Die Ukraine erwartet nicht nur Flugabwehrsysteme vom Westen und die entsprechenden Raketen dazu, sondern auch Kampfjets vom US-Typ F16. Ziel der Führung in Kiew ist es, die Hoheit über den eigenen Luftraum wiederzuerlangen.

Gouverneur: Haben Anti-Schiffs-Rakete über Sewastopol abgefangen

9.21 Uhr: Russland hat eigenen Angaben zufolge einen Angriff auf eines seiner Schiffe im Hafen von Sewastopol abgewehrt. Trümmerteile der Anti-Schiffs-Rakete hätten ein kleines Feuer ausgelöst, teilt der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoshajew, mit. Sewastopol auf der 2014 von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim ist seit dem 18. Jahrhundert der Hauptstützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte.

Nawalnaja schließt Atomwaffeneinsatz durch Putin nicht aus