Ukraine: Fast 37.000 Menschen seit Kriegsbeginn verschwunden

Ukrainischer Präsident unterzeichnet Gesetz zur Mobilisierung

16.33 Uhr: In der Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag das umstrittene Gesetz zur Mobilisierung von Soldaten unterzeichnet. Wie das Parlament in Kiew auf seiner Website mitteilt, erhielt es das am 11. April verabschiedete Gesetz vom Präsidenten unterschrieben zurück. Nach mehr als zwei Jahren Krieg verzeichnet die ukrainische Armee massive Verluste und hat große Schwierigkeiten, weitere Soldaten zu rekrutieren. Mehr zu dem Gesetz lesen Sie hier.