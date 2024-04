Newsblog zum russischen Angriffskrieg Ukraine: Russische Offensive kommt im Sommer Von dpa , afp , reuters Aktualisiert am 23.04.2024 - 16:22 Uhr Lesedauer: 10 Min. Soldat der ukrainischen Armee (Archivbild): Die Ukraine rechnet mit einer russischen Offensive im Sommer 2024. (Quelle: Dmytro Smolienko/imago-images-bilder) Kopiert News folgen

Der ukrainische Agrarminister wird der Korruption verdächtigt. Das Land rechnet mit einer russischen Offensive in diesem Sommer. Mehr Informationen im Newsblog.

Litauen liefert gepanzerte Fahrzeuge an die Ukraine

16.18 Uhr: Litauen hat der Ukraine weitere Militärhilfe für den Kampf gegen Russland geleistet. Die Armee des baltischen EU- und Nato-Landes habe gepanzerte M577-Personentransporter an Kiew übergeben, teilt das Verteidigungsministerium in Vilnius am Dienstag mit. Nähere Angaben zur Anzahl oder Ausstattung der Fahrzeuge wurden keine gemacht.

Die Ukraine wehrt sich seit über zwei Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg und ist bei militärischer Ausrüstung weitgehend von westlicher Unterstützung abhängig. Litauen mit seinen rund 2,9 Millionen Einwohnern gehört zu den entschlossensten Unterstützern Kiews. Der Baltenstaat hat nach eigenen Angaben seit dem russischen Angriff militärische Hilfe in Höhe von mehr als 610 Millionen Euro geleistet.

Kiew will Auslands-Ukrainer zur Heimkehr bewegen

15.03 Uhr: Die Ukraine will dafür sorgen, dass die im Ausland lebenden ukrainischen Männer im wehrfähigen Alter zurückkehren. "Im Ausland zu leben, befreit einen Bürger nicht von den Pflichten gegenüber seinem Heimatland", schreibt Außenminister Dmytro Kuleba im Online-Dienst X. Deswegen habe er Maßnahmen angeordnet, die der "Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen Männern im wehrfähigen Alter in der Ukraine und denen im Ausland" dienten.

Sein Ministerium werde bald Genaueres bekanntgeben, fügt Kuleba hinzu. Dabei wird es dem Minister zufolge um die Regeln gehen, nach denen Männer im wehrfähigen Alter "konsularische Dienstleistungen" in Auslandsvertretungen wahrnehmen können.

Die ukrainische Nachrichtenseite ZN.UA hatte am Montag einen Bericht veröffentlicht, der sich auf ein offizielles Dokument aus dem Außenministerium stützt. Demnach wies das Ministerium ukrainische Konsulate an, männlichen Staatsbürgern im Alter von 18 bis 60 Jahren von Dienstag an nur noch Papiere auszustellen, die für eine Rückkehr in die Ukraine nötig sind. Für andere Behördengänge müssten die Männer also in ihr Heimatland zurückkehren. Das Außenministerium bestätigt die Angaben nicht.

Ukraine rechnet mit Offensive der russischen Armee im Sommer

14.04 Uhr: Die Ukraine warnt vor einer Sommer-Offensive der Russen. "Wir bereiten uns vor. Ja, der Feind wird uns unangenehme Überraschungen bereiten", erklärt der Kommandeur der Nationalgarde der Ukraine, Olexandr Piwnenko, im Nachrichtenportal Liga.net. "Er wird in Gebieten agieren, in denen wir ihn nicht erwarten."

Sunak will mit Tusk und Scholz über ukrainische Luftabwehr sprechen

13.33 Uhr: Der britische Premierminister Rishi Sunak will sich für eine Stärkung der ukrainischen Luftabwehr einsetzen. Er habe in einem Telefonat mit Präsident Wolodymyr Selenskyj den Bedarf der Ukraine an mehr Luftabwehrsystemen erörtert, sagt Sunak vor einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und dem polnischen Regierungschef Donald Tusk in Warschau.

Er werde auch mit Stoltenberg und Tusk darüber sprechen. Zudem werde er bei seinem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch in Berlin über den deutschen Vorstoß beraten, weitere Nato-Länder und andere Staaten zu bewegen, der Ukraine Luftabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen. Sunak will auch eine erneute Aufstockung britischen Militärhilfe für die Ukraine verkünden, die sich für dieses Haushaltsjahr auf drei Milliarden Pfund erhöht.

Ukraine gibt ins Ausland geflüchteten Wehrpflichtigen keine Dokumente

13.30 Uhr: Kurz nach Verabschiedung eines neuen verschärften Mobilisierungsgesetzes hat das ukrainische Außenministerium den Stopp von Konsulardiensten für ins Ausland geflüchtete wehrpflichtige Männer angeordnet. "Wenn diese Leute meinen, dass dort weit weg jemand an der Front kämpft und sein Leben für diesen Staat opfert und ein anderer sitzt im Ausland und erhält dabei Dienstleistungen dieses Staates, so funktioniert das nicht", schreibt Außenminister Dmytro Kuleba am Dienstag beim Kurznachrichtendienst X. Er habe daher entsprechende Maßnahmen angeordnet, teilt Kuleba mit, ohne Details zu nennen. "Der Aufenthalt im Ausland befreit den Bürger nicht von seinen Pflichten gegenüber dem Vaterland", unterstreicht er. Das sei nur fair.

