In den vergangenen 24 Stunden sind laut der Ukraine 1.150 ukrainische Soldaten getötet worden. Spanien will bei einem Besuch von Selenskyj offenbar neue Waffenlieferungen verkünden. Alle Informationen im Newsblog.

Baerbock fordert Ungarn "eindringlich" zu Ende der Blockade bei Ukraine-Hilfen auf

09.36 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) fordert Ungarn dazu auf, die Blockade weiterer EU-Militärhilfen für die Ukraine aufzugeben. Sie appelliere "eindringlich an Ungarn, dass sie die Unterstützung für die Ukraine zur Friedenssicherung hier endlich erneut wieder ermöglichen", sagt Baerbock vor einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel . "Europa ist stark, wenn Europa zusammensteht", fügt die Außenministerin hinzu.

Die Außenminister der Europäischen Union wollen in Brüssel unter anderem über weitere Hilfen für die Ukraine beraten. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba dürfte in einer Videoschalte erneut weitere Luftabwehr-Systeme und andere Waffen fordern. Baerbock unterstützt dies, in der EU war das Echo bisher allerdings verhalten.