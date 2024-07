Scholz: "Haben es mit einem aggressiven Russland zu tun"

Bärin greift Urlauber an See in Italien an

Heusgen kritisiert "Zögerlichkeit" der Bundesregierung

2.57 Uhr: Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, kritisiert den Großteil der Bundesregierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) für ihre Kommunikation zum Ukraine-Krieg. "In Deutschland redet der Verteidigungsminister Tacheles und spricht davon, dass wir kriegstüchtig werden müssen", sagte der frühere außenpolitische Berater von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) der Deutschen Presse-Agentur in Washington. Dessen Kabinettskollegen unterschätzten aber immer noch den Ernst der Lage.

"Ich habe bis heute das Gefühl, dass die meisten verantwortlichen Politiker glauben, dass sie der Bevölkerung keinen reinen Wein einschenken und sagen können: 'Wir haben es mit einer Aggression wie im Kalten Krieg zu tun'", beklagte er. "Es gibt da eine gewisse Zögerlichkeit und den Glauben, dass man der Bevölkerung das nicht zumuten kann."

China weist Nato-Äußerungen zurück

2.15 Uhr: Chinas Außenminister Wang Yi nennt die Äußerungen, die auf dem Nato-Gipfel in dieser Woche gegen sein Land gemacht wurden, in einem Telefonat mit seinem niederländischen Amtskollegen Caspar Veldkamp "unbegründet" und "inakzeptabel". Laut einer Erklärung des Außenministeriums in Peking sagt Wang in dem Gespräch, China sei bereit, den Kontakt mit der Nato auf Augenhöhe aufrechtzuerhalten und Austausch auf der Grundlage gegenseitigen Respekts zu führen. Des Weiteren setze China darauf, dass die Niederlande eine konstruktive Rolle bei der Wahrung einer stabilen Entwicklung der Beziehungen zwischen China und der EU spielen würden.

Aufbau der Nato-Zentrale für Ukraine beginnt

2.10 Uhr: Der Aufbau des neuen Nato-Ukraine-Kommandos in Wiesbaden beginnt. Das Startdatum für den Einsatz zur Koordinierung von Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte sei zwar dieser Freitag, erklärten Bündnisvertreter am Rande des Nato-Gipfels in Washington. Der Oberbefehlshaber für Europa werde allerdings vermutlich noch einige Monate brauchen, bis er das Kommando so aufgestellt habe, dass es alle geplanten Aufgaben übernehmen könne. Bis dahin würden weiterhin die US-Streitkräfte die Koordinierungsaufgaben übernehmen.

Kanzler sieht ein "aggressives Russland"

1.55 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat die verstärkten Verteidigungsanstrengungen der Nato gegen Kritik verteidigt. "Wir haben es mit einem anderen, einem aggressiven Russland zu tun", sagt Scholz auf dem Nato-Gipfel in Washington. Deshalb hätten die Nato-Staaten nicht nur die weitere Unterstützung der Ukraine, sondern auch die Erhöhung ihre Verteidigungsausgaben und die Stärkung der Ostflanke beschlossen. Zugleich lobt Scholz die amerikanische Verlegung von Langstreckenwaffen nach Deutschland ab 2026. Zusammen mit Frankreich und Großbritannien werde Deutschland selbst Marschflugkörper entwickeln. Abschreckung sei nötig wegen der Aufrüstung Russlands.

Scholz will Ukraine nicht mehr Freiheit bei Waffeneinsatz geben

1.45 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Forderung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach einer Aufhebung aller Auflagen für den Einsatz westlicher Waffen gegen russisches Territorium zurückgewiesen. "Niemand hat eine Veränderung der bisherigen Maßgaben und Richtlinien vor – aus gutem Grund", sagte Scholz zum Abschluss des Nato-Gipfels in Washington. "Es bleibt ja immer auch unsere Aufgabe sicherzustellen, dass wir die Ukraine maximal unterstützen, aber eine Eskalation des Krieges zu einem Krieg zwischen Russland und der Nato verhindern. Und das erfordert Weisheit, Klarheit und Festigkeit."

Die wichtigsten Verbündeten der Ukraine, darunter Deutschland, hatten der Ukraine Ende Mai für ein begrenztes Gebiet erlaubt, militärische Stellungen auf russischem Territorium anzugreifen. Damit sollten russische Angriffe auf die Großstadt Charkiw nahe der Grenze zu Russland unterbunden werden.

